La companyia Obramat aterrarà a Salt el 2026 i crearà 100 llocs de treball
El nou espai comercial dedicat al món de construcció s’està construint a tocar de la C‑65, al límit amb els termes municipals de Vilablareix i Girona
El nou espai comercial dedicat al món de la construcció i la reforma de la companyia Obramat s'inaugurarà aquest 2026 a Salt i crearà un centenar de llocs de treball, alguns dels quals estaran ocupats per veïns del municipi. Aquest serà el primer magatzem que obri la companyia a les comarques gironines, tot i que a Catalunya ja en té a Lleida, Tarragona, Barcelona, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i l'Hospitalet. En total, Obramat, que enguany celebra el vintè aniversari, té una quarantena d'establiments repartits entre Espanya i Portugal. Enguany també obrirà espais a Múrcia, Narón (La Corunya) i San Cibrao (Ourense).
Les instal·lacions s'estan construint a tocar de la carretera C‑65, al límit amb els termes municipals de Vilablareix i Girona, i a tocar del carrer Antoni Barnés i Gultresa. S'ubicarà al costat de diferents concessionaris que hi ha a aquesta zona, on els operaris ja fa mesos que estan treballant amb les obres.
L’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) serà l’encarregat de gestionar la recepció de currículums i la preselecció de candidats per facilitar que veïns del municipi accedeixin a aquestes oportunitats laborals. A finals de novembre es va donar el tret de sortida a la recerca de professionals i perfils requerits per a la nova botiga, que se centra en venedors i venedores, personal de magatzem, coordinador de caixes i caixers. Dins d’aquests perfils hi ha funcions diverses des d’atenció al client, preparar comandes, reposició o gestió d’estoc, gestió de residus, entre moltes d’altres.
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Salt aprofita l’arribada d’una nova firma al municipi per permetre la inserció laboral d’usuaris que passen pel servei, com ja es va fer amb l’arribada d’empreses com Primark o Alcampo, que en aquest darrer cas va permetre que prop de 70 persones del municipi trobessin feina.
"Aprofitar l'arribada de noves empreses"
El tinent d’alcalde d’Ocupació de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, posa en relleu “la importància d’aprofitar l’arribada de noves empreses a Salt perquè ens tinguin en compte i fomentar que part dels nous llocs de treball siguin per a veïns que es troben en recerca de feina”. En aquesta mateixa línia, Vidal també subratlla “la bona tasca de l’EMO filtrant els possibles candidats i adequant la formació que s’ofereix des de l’àrea als requisits que solen demanar aquestes o altres empreses que arribin al municipi”.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, expressa la certesa que aquest procés de selecció “és una nova oportunitat com a municipi d’impulsar l’ocupació a Salt, després de tancar el 2025 amb bones dades d’ocupació, ja que són les millors dels últims 15 anys”.
