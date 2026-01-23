Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els usuaris gironins de Rodalies celebren la represa del servei, però en desconfien per la falta d'informació

El primer tren previst a Girona s'ha cancel·lat, però la resta han sortit amb normalitat, llevat d'algun retard

Les imatges de la represa del servei de Rodalies a Girona

Una passatgera baixa d'un Rodalies a Girona / Gerard Vilà / ACN / ACN

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

Satisfacció entre els usuaris de Rodalies de les comarques gironines després de la represa del servei. Tot i que a primera hora eren pocs els qui voltaven per l'estació de trens de Girona, la tornada progressiva a la normalitat ha fet que l'afluència de passatgers anés incrementant amb el pas de les hores. La represa del servei, però, no ha estalviat crítiques per part d'uns usuaris que es consideren "víctimes", especialment per la falta d'informació. Això, sumat a la cancel·lació del primer tren previst per les 6:14h ha fet incrementar la desconfiança dels passatgers. L'Antoni Miquel Ortiz ha de desplaçar-se a Barcelona i celebra que aquest divendres ho ha pogut fer "tot i que amb retard". "Avui va tard, però almenys hi anem", diu.

