Els usuaris gironins de Rodalies celebren la represa del servei, però en desconfien per la falta d'informació
El primer tren previst a Girona s'ha cancel·lat, però la resta han sortit amb normalitat, llevat d'algun retard
Satisfacció entre els usuaris de Rodalies de les comarques gironines després de la represa del servei. Tot i que a primera hora eren pocs els qui voltaven per l'estació de trens de Girona, la tornada progressiva a la normalitat ha fet que l'afluència de passatgers anés incrementant amb el pas de les hores. La represa del servei, però, no ha estalviat crítiques per part d'uns usuaris que es consideren "víctimes", especialment per la falta d'informació. Això, sumat a la cancel·lació del primer tren previst per les 6:14h ha fet incrementar la desconfiança dels passatgers. L'Antoni Miquel Ortiz ha de desplaçar-se a Barcelona i celebra que aquest divendres ho ha pogut fer "tot i que amb retard". "Avui va tard, però almenys hi anem", diu.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència