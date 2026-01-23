Girona tala quatre arbres de la Devesa en un mes i no en preveu tallar més "a curt termini"
Les actuacions es duen a terme perquè els exemplars presentaven risc de caiguda
Durant el 2025 van tombar tres plàtans a la zona de l'edifici de la Rosaleda
L'Ajuntament de Girona ha talat quatre plàtans en un mes per risc de caiguda al voltant de l'edifici de la Rosaleda, ubicat al parc de la Devesa. A principis de desembre es va talar el primer, mentre que abans d'acabar el 2025 se'n van tallar tres més arran de la caiguda d'un exemplar el 23 de desembre. En el moment d'actuar en aquests tres arbres l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va afirmar, que eren els que presentaven "més risc de caiguda i potencials danys, tant humans com materials". Encara ara es poden veure les restes d'algun dels arbres, amb tanques i blocs de formigó que impedeixen l'accés a la zona.
En aquesta zona, el juny de l’any passat, també es va talar un castanyer d’índies que estava mort. Ara per ara, no es preveu fer més actuacions d'aquestes característiques a "curt termini", va detallar fa uns dies el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, a Diari de Girona. Això sí, l’alcalde va afirmar que la fusta dels arbres talats s’aprofitaria per fer “mobiliari urbà pels parcs i per al projecte de La Vora, que ha de dotar Girona d’una anella transitable”.
Els exemplars que s’han talat, així com els que van caure l’any passat, se situen molt a prop del canal de la Devesa, per on fins a la primavera de l’any passat no hi va córrer aigua per les mesures derivades de la sequera. Alguns dels arbres estaven torçats, tot i que Salellas va indicar que “l’aspecte exterior no és un indicador suficient”, afegint altres indicadors com “èpoques d’estrès hídric”, la “intensa compactació del sòl” o la “caiguda d’arbres propers”.
Tres arbres caiguts el 2025
De fet, una de les hipòtesis per les quals va tombar l’últim arbre, el 23 de desembre, era per l’alteració del sòl, però també per les pluges constants que es van produir abans de Nadal. De moment, les pluges d’aquesta setmana no han fet caure cap arbre, que era un dels motius pels quals es va dir també que podien haver tombat els anteriors.
I és que al llarg de l’any passat en van caure tres. No va ser la primera vegada que passava un fet similar al parc de la Devesa, però sí que el primer cop que succeeix de forma tan consecutiva. Per exemple, el 2008, el 2013, o el 2018, ja en van caure, i no va ser al voltant de l’edifici de la Rosaleda, com va passar amb els tres de 2025.
La primera caiguda d’un exemplar el 2025 es va produir el 15 de juny, amb un plàtan que feia una cinquantena de metres d’altura, mentre que el segon va caure el 8 de novembre i feia entre trenta i quaranta metres. La caiguda d’aquest segon arbre ja fer saltar les alarmes i l’equip de govern va decidir aplicar algunes mesures. Finalment, l’últim va caure el passat 23 de desembre.
Altres mesures
Un cop va tombar l’exemplar del novembre, l’Ajuntament ja va treballar amb certes mesures perquè no tornés a passar. Una d’aquestes va ser talar un exemplar a principis de desembre. També es va anunciar que es farien tasques per podar i reduir les copes dels arbres, especialment a la zona de la Rosaleda, la més afectada per les caigudes. Les actuacions, però, es faran “abans de la primavera”, com va dir Sergi Cot en el ple del mes de desembre.
En aquest mateix ple, el regidor va comunicar que s’estudiava “recol·locar” algunes fires que es fan al passeig de la Devesa, molt a prop de la Rosaleda. Tot això, amb l’objectiu d’evitar la compactació del sòl, que és una de les causes probables per les quals han caigut els arbres. Una altra de les mesures que s’estudia és “col·locar obstacles” perquè els vehicles no puguin avançar amb tanta facilitat fins al canal.
