Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
Considera que va ser l'organitzador de la manifestació i que havia de garantir el bon ordre
El Departament d'Interior ha multat amb 300 euros el portaveu de la coordinadora Antimonàrquica de les comarques gironines, Quim Tell, per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell del passat 24 de juliol. L'expedient sancionador recull que Tell, "com a organitzador", "era el responsable de garantir el bon ordre i d'adoptar les mesures necessàries per al seu adequat desenvolupament". Per a la Conselleria, la protesta no es va comunicar, va intentar obstaculitzar l'arribada i la sortida de la comitiva reial, i va obligar la policia a desallotjar els manifestants en dues ocasions. L'entitat ha criticat que Interior també va multar l'ANC per la protesta a Montserrat contra els Reis, i ha anunciat que les recorreran conjuntament.
El passat 25 de juliol, una cinquantena de manifestants, convocats per la Coordinadora Antimonàrquica de les comarques gironines, van participar en la protesta contra la visita de la princesa Leonor i la infanta Sofia a Sant Martí Vell, en el marc d'uns actes de la Fundació Princesa de Girona.
Durant la protesta, es van produir moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants, perquè els concentrats es van negar a apartar-se d'un punt de l'entrada del municipi. Els agents de la Brigada Mòbil els van treure un per un entre empentes, i els van encapsular en una zona apartada.
Aquest divendres, l'entitat antimonàrquica ha denunciat que el coordinador, Quim Tell, ha rebut una multa de 300 euros del Departament d'Interior, "aplicant-li la Llei Mordassa". L'expedient sancionador recull que Tell, "com a persona organitzadora de la manifestació, era el responsable de garantir el bon ordre i d'adoptar les mesures necessàries per al seu adequat desenvolupament".
A l'hora de graduar l'import de la sanció, la Conselleria ha tingut en compte que, "a la vista de l'acta policial", la manifestació, que "no va ser comunicada a l'autoritat governativa", va intentar "obstaculitzar tant l'arribada com la sortida de la comitiva reial, fet que va obligar els agents a desallotjar els manifestants de la via en dues ocasions". A més, recalca que, prèviament, els agents havien proposat als manifestants que se situessin en un espai concret, "per garantir tant l'exercici del dret de reunió, com el correcte desplegament del dispositiu policial de seguretat".
Per tot plegat, el Departament ha iniciat un procediment sancionador contra Tell "per presumpta infracció de la normativa vigent en matèria de protecció de la seguretat ciutadana".
"Operació de càstig"
En un comunicat, l'entitat ha condemnat la sanció i ha denunciat que els han multat "de la mateixa manera que van fer a l'ANC" per la protesta a Montserrat en contra de la visita dels Reis, el passat 23 de juny. Els antimonàrquics s'han posat en contacte amb l'Assemblea per "encarar conjuntament aquesta agressió".
"La intenció d'aquestes denúncies és molt clara. Els responsables dels Mossos i d'Interior, incapaços d'aturar les mobilitzacions i actuant com a lacais de la Casa Reial, endeguen una operació de càstig a les manifestacions no violentes de resistència passiva", han subratllat.
Així mateix, la Coordinadora acusa la policia i la Conselleria de fer de "corretges de transmissió" de la família reial, per "acorralar-los mitjançant la força de la Brigada Mòbil per no molestar els ocupants borbònics". A més, critiquen que es van "coartar" els seus drets fonamentals de llibertat d'expressió i manifestació.
Com a resposta, la Coordinadora i l'ANC han anunciat que recorreran la sanció de manera conjunta; i "faran denúncia política de la repressió mitjançant la utilització de la Llei Mordassa".
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència