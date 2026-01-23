Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Narcís Llinàs repetirà com a candidat de Junts a Llagostera el 2027

La formació el ratifica en l’assemblea local i diu que vol “completar el projecte” iniciat el 2023

L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs

L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs / Cedida

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Llagostera

Junts per Llagostera ha ratificat Narcís Llinàs com a candidat a l’alcaldia a les eleccions municipals del maig del 2027. La decisió s’ha pres en el marc de l’assemblea local anual de la formació. Llinàs, que és l’actual alcalde, ha assegurat que afronta el repte “amb moltes forces” i amb la voluntat de completar el projecte iniciat el 2023 i “millorar” els resultats de les darreres municipals. En aquells comicis, Junts va ser la força més votada a Llagostera i va obtenir 6 regidors en un ple de 13, però no va assolir la majoria absoluta.

Investit alcalde amb el suport del PSC

Després de les eleccions, Llinàs va ser investit alcalde amb el suport del PSC, amb qui Junts va formalitzar un pacte de govern per al mandat 2023-2027. Durant l’acte, l’alcaldable va fer un balanç “positiu” de la feina desenvolupada aquests darrers dos anys i mig i va destacar, entre altres qüestions, l’evolució de projectes com la construcció de la nova residència per a la gent gran.

Junts per Llagostera també explica que, a partir d’ara, ha iniciat el treball per confeccionar la llista electoral amb l’objectiu de reunir un equip que acompanyi Llinàs i encarar els “reptes de futur” del municipi.

