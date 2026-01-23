Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
L'associació Multicapacitats critica que "sembla que les nostres places valguin menys que les altres" i lamenta que el problema és "recurrent"
Sorpresa per les persones amb mobilitat reduïda que dijous a la nit i divendres passat al matí volien (o necessitaven) aparcar al carrer Emili Grahit de Girona, tocant a la carretera de Barcelona. I és que un senyal amb un cartell instal·lat just sobre les tres places d'aparcament reservat anunciaven que el 16 de gener estaria prohibit aparcar de 12 de la nit a 3 de la tarda per una campanya del Banc de Sang i Teixits.
La donació de sang es va dur a terme a l'interior del gimnàs que hi ha al davant, però la furgoneta carregada amb tot el material estava aparcada a les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, fet que va "indignar" al col·lectiu de persones amb discapacitat: "Som els primers que donem veu i importància a aquestes causes i, de fet, molts de nosaltres som beneficiaris de les donacions de sang, però el que ens sap greu és que sempre sortim perjudicats els mateixos", lamenta el president de l’associació Multicapacitats, David Montoro, que afegeix que "Emili Grahit és prou gran com perquè s’hagin d’utilitzar precisament les places per a persones amb mobilitat reduïda". Amb tot, critica que "sembla que les nostres places valguin menys que les altres" i lamenta que el problema és "recurrent".
Des del Banc de Sang i Teixits, però, expliquen que "vam estacionar la furgoneta a l'espai que ens havia habilitat l'Ajuntament de Girona". Aquest diari també s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Girona per aclarir els fets, però encara no ha obtingut resposta.
