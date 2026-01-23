Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona
La volen tirar endavant els mateixos promotors que pretenien fer un espai similar al pont de la Barca
S'ubicarà on ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods i tindrà una capacitat per menys de 500 persones
Diferents empresaris i promotors projecten l'obertura d'una sala de festes i concerts a l'edifici ubicat al número 2 del carrer Emili Grahit, al barri de l'Eixample de Girona. Són els mateixos que el 2023 volien tirar endavant una sala amb les mateixes característiques al pont de la Barca, un projecte al qual se li va denegar la llicència dues vegades per diferents motius. Ara han presentat un projecte per fer aquesta sala de festes al carrer Emili Grahit, que tindrà capacitat per a menys 500 persones, tal com apunten els mateixos impulsors.
En concret, és l'edifici on ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods, que té un espai de restauració i una zona infantil. L'immoble ja és propietat dels impulsors de la sala de festes, per la qual cosa, només s'hauran de canviar els usos. Segons expliquen, no s'han de fer gaires actuacions, perquè, per exemple, els lavabos, l'escala o els temes de llum i aigua ja estan fets. "Només caldrà fer les dobles portes i l'escenari per obtenir la llicència", remarquen, i també acabar d'afinar el tema de la insonorització, que ja tenen avançat.
En tenir capacitat per menys de 500 persones i tenir una superfície de menys de 500 metres quadrats, el projecte s'entra a l'Ajuntament per "via directa", el que accelera els tràmits. Asseguren que la sala "compleix amb tots els requisits" que sol·licita el consistori. El que sí que demanen és que sigui un "edifici aïllat". És a dir, que no en tingui d'altres just al costat, cosa que compleix.
Una "oferta cultural"
La sala de festes amb espectacles s'anomenarà "Alter", que era el mateix nom que havien pensat per l'equipament al pont de la Barca. Juga amb la paraula "alternatiu" i Ter, com el riu que passa per la ciutat. Els impulsors insisteixen amb la necessitat que hi hagi una sala d'aquestes característiques a Girona, posant d'exemple, salvant les distàncies, la Razzmatazz de Barcelona. Actualment, només hi ha La Mirona, Salt.
Ara per ara, no s'aventuren a dir una data per inaugurar l'equipament, però el més segur és que acabi sent aquest 2026 i amb un concert de Joan Dausà. Després, també hi haurà la presència de diferents discjòqueis gironins "de renom". Posteriorment, es preveu continuar amb una programació setmanal d'actuacions de músics gironins. Un cop al mes, també volen portar "un artista o grup de renom", del panorama català, espanyol o internacional.
Així, la intenció és que en aquest espai "hi passin coses interessants perquè la gent continuï sortint i gaudint de l'oci". Els impulsors destaquen que tenen la intenció que sigui una "oferta cultural", i pretenen "col·laborar" amb diferents esdeveniments que tenen lloc a la ciutat, com els festivals Strenes o Temporada Alta.
La sala del pont de la Barca
En tot cas, sí que lamenten que la sala projectada al punt de la Barca tingués la "ubicació ideal" per dur a terme aquesta mena d'activitats. De fet, asseguren que és un projecte que van engegar fa vint anys, però per temes de "burocràcia i tramitacions interminables", o buscant diferents espais, s'ha anat endarrerint.
A principis de 2023 va sorgir la possibilitat de fer una sala de concerts al costat del pont de la Barca. Segons el promotors, semblava que anava tot sobre rodes perquè ja hi havia un informe favorable del consistori que, finalment, a principis de l'any passat va denegar la llicència d'obres per construir l'equipament.
El motiu va ser perquè hi havia una persona que vivia a l'edifici annex en desús i en molt mal estat de la nau on es volia fer la sala. Els impulsors de l'equipament van comprar aquest immoble i el van tirar a terra per després tornar a demanar la llicència. En principi, s'havia de tornar a denegar en el ple de desembre de l'any passat, però el punt per suspendre les tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca es va retirar de l'ordre del dia. Tampoc anirà en el ple de gener que es farà dilluns.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones