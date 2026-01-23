Salt ja té l'empresa que farà les tombes islàmiques i l'espai de dol perinatal al cementiri
La proposta d’adjudicació s’enfila a 361.782,98 euros i deixa fora la primera oferta per un tràmit pendent
El concurs per ampliar el cementiri municipal de Salt ja té l’empresa que queda al capdavant per executar la primera fase de les obres, la que preveu el nou espai de tombes islàmiques i el de dol perinatal. Segons l’acta de la mesa de contractació, la proposta és adjudicar els treballs a Aldaba Obras Reunidas, SL per 361.782,98 euros, sense IVA.
La xifra s’enfila fins aquí perquè l’Ajuntament ha deixat fora la proposta que havia quedat primera. El consistori ha acordat excloure Oumeskur Construcciones y Obras, SL, que havia presentat una oferta de 344.129,69 euros, perquè no va dipositar la garantia definitiva tal com exigien les condicions del concurs. Aquesta garantia és el dipòsit que s’ha de presentar abans de tancar l’adjudicació, i en aquest cas era de 17.206,48 euros, l’equivalent al 5% de l’import ofertat. Oumeskur va demanar fer aquest pas d’una altra manera: en comptes d’ingressar el dipòsit, plantejava que l’Ajuntament li retingués una part del preu. Però la mesa conclou que aquesta fórmula no estava prevista als plecs i que, per tant, no es podia acceptar. Amb aquest criteri, l’oferta queda descartada i el procediment passa a la següent empresa de la llista.
Amb l’exclusió sobre la taula, la mesa estableix la classificació definitiva amb Aldaba com a únic licitador i eleva la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, que és qui ha de fer el pas final. En l’acta també s’hi recull el marc econòmic del contracte: el pressupost base de licitació és de 364.737,35 euros, sense IVA, i el valor estimat del contracte és de 437.684,82 euros, sense IVA.
L’ampliació del cementiri municipal
El projecte forma part de l’ampliació del cementiri municipal, situat a prop de la zona esportiva del Pla de Salt i de la rotonda que porta cap a Bescanó. Aquesta primera fase vol donar resposta a necessitats noves del municipi i inclou dos espais que fins ara no existien al recinte. D’una banda, s’hi crearà una zona de dol perinatal pensada com un espai de recolliment. El projecte preveu instal·lar-hi una placa amb la inscripció «L’amor no comença al néixer, ni acaba al morir», de l’exalcalde de Salt i poeta Salvador Sunyer i Aimeric. Al costat, s’hi plantarà un cercis siliquastrum, conegut com l’arbre de l’amor, com a element simbòlic.
Aquest espai de dol perinatal s’ubicarà a la part més antiga del cementiri, a la zona nord. La proposta inclou millores d’accessibilitat, amb una actuació per generar una rampa d’accés cap a una plataforma delimitada per verd i plantes aromàtiques, perquè sigui un punt tranquil i diferenciat dins del recinte.
L’altra actuació destacada és la creació d’un espai per a enterraments d’altres ritus, concretament el que es descriu com a tombes islàmiques. Es preveu construir sis tombes excavades a terra, i cadascuna tindrà capacitat per sis difunts. En total, l’ampliació podria permetre fins a 36 enterraments en aquesta zona a llarg termini. L’espai se situarà a la parcel·la del sud-oest del cementiri. L’ampliació del recinte es farà per l’extrem sud, ocupant espais oberts no delimitats i part de l’antic camp d’entrenament del Club d’Arquers de Salt. El termini màxim previst per executar aquesta fase és de sis mesos a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Les obres també contemplen allargar el mur que encercla el cementiri amb un triple pany de paret de 175 metres lineals.
L'Ajuntament defensa aquesta ampliació per adaptar el cementiri a la realitat del municipi i a la diversitat de pràctiques funeràries. De cara més endavant, l’Ajuntament també preveu una segona fase, encara sense licitar, amb una nova zona de nínxols d’entre 700 i 800 per cobrir necessitats futures del municipi.
