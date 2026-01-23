Tanquen alguns accessos al parc Migdia de Girona pel risc de caiguda d'arbres
L'Ajuntament ha clausurat zones de l'espai per "seguretat", ja que el terra encara està humit de les fortes pluges dels últims dies
La llevantada i l'episodi de pluges de principis d'aquesta setmana encara té conseqüències a la ciutat de Girona. L'Ajuntament ha tancat alguns accessos al parc del Migdia perquè hi ha "risc de caiguda dels pins", tal com asseguren fonts municipals. En concret, s'han clausurat les entrades al parc pel carrer Barcelona i Pau Vila i Dinarès, que donen accés a la part més boscosa de l'espai i on es troben els arbres més alts.
Els accessos s'han tancat per "seguretat", perquè "el sòl encara està molt humit" per les pluges que es van produir a principis de setmana. Al mateix temps, s'han col·locat cintes perquè la gent no pugui accedir a aquests espais amb més vegetació, ja que hi ha altres accessos oberts i la gent poder passejar, per exemple, pel costat de l'estany, o accedir al bar del parc.
Així i tot, no hi ha hagut cap arbre que hagi caigut, segons informen les fonts municipals. Un cop el terra estigui sec, l'Ajuntament valorarà "per tornar a obrir" el parc.
Altres espais tancats
Aquest espai del parc del Migdia no és l'únic que continua tancat després de les fortes pluges. Tampoc es pot accedir als jardins de la Devesa pel mateix motiu. És l'espai situat al darrere l'edifici de la Rosaleda, zona en la qual van caure tres arbres l'any passat i el desembre se'n van talar quatre per risc de caiguda. Una de les possibles causes que es va dir per què havia tombat l'últim, el 23 de desembre, va ser per les pluges continuades.
Finalment, també està tancada la part del talús del parc de les Pedreres on, a causa de les pluges de principis de setmana, van caure cinc arbres. No serà accessible per la ciutadania fins que es talin els exemplars que presentin risc de caiguda, en una actuació que es durà a terme en les pròximes setmanes.
Cal recordar que l'Ajuntament ha aprovat un projecte pel parc de les Pedreres que sortirà aviat a licitació. Entre d'altres, contempla substituir 48 exemplars que estan en mal estat del marc, i també se'n plantaran 22 de nous.
