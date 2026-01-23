Vilablareix impulsa el teixit associatiu amb l’aprovació inicial del reglament de la nova Casa d’Entitats
L'objectiu és fomentar el treball conjunt entre entitats i impulsar l’associacionisme al municipi.
El Ple de Vilablareix ha aprovat el Reglament de règim intern de la Casa d’Entitats, un document que regularà el funcionament d’aquest nou espai comunitari situat a l’antiga escola Madrenc. El reglament defineix els usos, les normes de convivència i els criteris d’assignació dels espais, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt entre entitats i impulsar l’associacionisme al municipi.
Segons ha explicat Judit Auguet, regidora de Joventut, Cultura i Festes: “aquest nou ús de l’equipament neix per donar suport a les entitats i oferir-los espais adequats per crear xarxa, coordinar-se i generar projectes compartits. És una aposta clara per la participació i la cohesió social”. El document s’ha aprovat per unanimitat i ara s’obre un període d’exposició pública de 30 dies.
Un altre punt de rellevància ha estat l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a les entitats i associacions de Vilablareix per a l’any 2026. La partida és de 35.000 euros, que es distribuiran en 17.000 euros per a les entitats esportives i 18.000 euros per a les entitats socioculturals, mantenint la línia de l’any anterior. Cada entitat podrà optar a un màxim de 4.000 euros.
En coherència amb el compromís municipal amb la igualtat, es preveu novament un ajut de fins a 400 euros per a les entitats que disposin d’un Pla d’Igualtat. Aquest punt ha estat aprovatper l’equip de govern i el suport d’Units per Vilablareix, mentre que el grup de Junts per Vilablareix s’hi ha abstingut.
Judit Auguet, regidora de Joventut, Cultura i Festes ha exposat que “l’Ajuntament vol continuar donant suport a les entitats que treballen per les persones del municipi i impulsen una activitat inclusiva i respectuosa amb la diversitat; aquests ajuts reconeixen i reforcen aquest compromís”.
El ple també ha aprovat per unanimitat la moció “Català per a tothom, a cada municipi”, que recull el compromís per la universalització de l’accés a l’aprenentatge del català. El text preveu impulsar accions conjuntes amb el Centre de Normalització Lingüística, oferir cursos i crear espais de pràctica lingüística al municipi. “Garantir vies d’accés al català és indispensable per la cohesió, la integració i la igualtat d’oportunitats”, ha remarcat Anna Felip, Regidora d'Educació, Medi Ambient i Benestar Animal.
