Vilablareix impulsa el teixit associatiu amb l’aprovació inicial del reglament de la nova Casa d’Entitats

L'objectiu és fomentar el treball conjunt entre entitats i impulsar l’associacionisme al municipi.

Imatge d'arxiu d'un ple a Vilablareix.

Imatge d'arxiu d'un ple a Vilablareix. / Ajuntament de Vilablareix

Redacció

Redacció

Vilablareix

El Ple de Vilablareix ha aprovat el Reglament de règim intern de la Casa d’Entitats, un document que regularà el funcionament d’aquest nou espai comunitari situat a l’antiga escola Madrenc. El reglament defineix els usos, les normes de convivència i els criteris d’assignació dels espais, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt entre entitats i impulsar l’associacionisme al municipi.

Segons ha explicat Judit Auguet, regidora de Joventut, Cultura i Festes: “aquest nou ús de l’equipament neix per donar suport a les entitats i oferir-los espais adequats per crear xarxa, coordinar-se i generar projectes compartits. És una aposta clara per la participació i la cohesió social”. El document s’ha aprovat per unanimitat i ara s’obre un període d’exposició pública de 30 dies.

Un altre punt de rellevància ha estat l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a les entitats i associacions de Vilablareix per a l’any 2026. La partida és de 35.000 euros, que es distribuiran en 17.000 euros per a les entitats esportives i 18.000 euros per a les entitats socioculturals, mantenint la línia de l’any anterior. Cada entitat podrà optar a un màxim de 4.000 euros.

En coherència amb el compromís municipal amb la igualtat, es preveu novament un ajut de fins a 400 euros per a les entitats que disposin d’un Pla d’Igualtat. Aquest punt ha estat aprovatper l’equip de govern i el suport d’Units per Vilablareix, mentre que el grup de Junts per Vilablareix s’hi ha abstingut.

Judit Auguet, regidora de Joventut, Cultura i Festes ha exposat que “l’Ajuntament vol continuar donant suport a les entitats que treballen per les persones del municipi i impulsen una activitat inclusiva i respectuosa amb la diversitat; aquests ajuts reconeixen i reforcen aquest compromís”.

El ple també ha aprovat per unanimitat la moció “Català per a tothom, a cada municipi”, que recull el compromís per la universalització de l’accés a l’aprenentatge del català. El text preveu impulsar accions conjuntes amb el Centre de Normalització Lingüística, oferir cursos i crear espais de pràctica lingüística al municipi. “Garantir vies d’accés al català és indispensable per la cohesió, la integració i la igualtat d’oportunitats”, ha remarcat Anna Felip, Regidora d'Educació, Medi Ambient i Benestar Animal.

