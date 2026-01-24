El Bisbat de Girona i els periodistes gironins celebren Sant Francesc de Sales
L'església de Santa Susanna del Mercadal va acollir la missa, on el bisbe de Girona va alertar sobre la temptació de manipular la informació en benefici propi
Com ja és tradició per Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors, el Bisbat de Girona va festejar ahir la cita amb els periodistes gironins, amb una missa i un esmorzar de germanor.
L’església de Santa Susanna del Mercadal de Girona va acollir la missa amb motiu de la festivitat de Sant Francesc de Sales, presidida pel bisbe, fra Octavi Vilà, i concelebrada pel vicari general de la diòcesi i rector de la parròquia, Joan Soler; el capellà i periodista Josep Casellas i Miquel Ramió, al servei de la parròquia.
L'eix de l’homilia va partir de l’evangeli de sant Marc, proclamat durant la celebració, que relata l’enviament dels dotze apòstols. «Jesús veu la necessitat de comunicar la bona nova del Regne, de fer-la arribar al major nombre de persones possible, i escull aquells que han de dur a terme aquesta tasca», va explicar el bisbe. Alhora, va remarcar que «comunicar, fer arribar als altres un missatge concret, és una tasca que demana credibilitat i responsabilitat».
També va advertir sobre la temptació d’aprofitar les ocasions informatives en benefici propi, fins al punt de tergiversar o manipular els missatges: «El que ens cal anunciar com a Església de Crist és que Déu és amor, que ens ha demanat d’estimar-lo a Ell i als altres». En aquest sentit, va insistir que «no és missió de l’Església entrar en polèmiques concretes, sempre efímeres i sempre qüestionables». Tanmateix, va voler deixar clar que «com a Església tenim el dret i el deure de fer arribar el missatge que ens ve de Jesús i que no passarà mai». «No podem, ni hem de renunciar, a fer arribar al conjunt de la societat allò en què creiem, certament amb respecte, però també amb convicció i fermesa», va assenyalar.
Un cop acabada la celebració, l’Oficina de Comunicació del Bisbat va oferir un esmorzar de germanor, en el qual van participar una trentena de periodistes. L’esmorzar va tenir lloc a Casa Carles, seu del Bisbat, i va estar servit per Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona. Fra Octavi va poder saludar personalment els comunicadors i els va agrair la tasca que duen a terme.
