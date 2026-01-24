Girona requereix a Adif revisar la línia de tren a la ciutat amb especial incidència al viaducte
El consistori reclama que es faci de manera "immediata" per garantir "la seguretat" amb el pas dels combois
L'Ajuntament de Girona farà un requeriment formal a Adif perquè faci una revisió "exhaustiva" de tota la infraestructura de la R11 que creua la ciutat de sud a nord. El consistori demanarà que l'estudi faci especial incidència en l'estat del viaducte i, també, del talús alçat per on passen els trens a les zones de Pedret i el Pont Major. L'alcalde, Lluc Salellas, i els seus socis de govern, Junts i ERC, exigiran a l'administrador d'infraestructures que aquesta revisió es faci de manera "immediata" per garantir "la seguretat" amb el pas dels combois arran dels "despreniments reiterats a la línia R11 i la situació de caos" que viu Rodalies.
Segons informa el consistori en un comunicat, la decisió de l'equip de govern d'enviar el requeriment formal a Adif neix arran "de la preocupació després de la situació caòtica" a Rodalies i de "la manca d'inversions que ha patit la infraestructura de manera històrica". A l'escrit, l'Ajuntament de Girona reclamarà a l'administrador estatal que revisi de sud a nord tota la línia de trens que creua la ciutat; sobretot, el tram del viaducte i també la part en què la via passa alçada als barris de Pedret i del Pont Major.
L'alcalde, la vicealcaldessa Gemma Geis i el tinent d'alcaldia Quim Ayats exigeixen de manera conjunta que aquest estudi es faci "de manera immediata" per garantir "la seguretat" amb el pas dels trens. A més, el consistori també ha demanar a la Generalitat que, davant el desgavell amb Rodalies, garanteixi "la mobilitat en transport públic als gironins i gironines" per assegurar que puguin arribar tant a destí com a la seva feina.
Per últim, l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) han mostrat el seu suport a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República el 7 de febrer a Barcelona. La mobilització, sota el lema 'Prou!', vol reivindicar una xarxa ferroviària "pública i digna" a Catalunya.
