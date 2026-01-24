Girona tira endavant els canvis urbanístics per a la reforma de plaça Espanya
El conveni entre ajuntament i Adif recull que Girona traspassarà a l'empresa pública aquells terrenys municipals que, amb l'arribada de l'AVE, es van destinar a ús ferroviari
Girona tira endavant els canvis urbanístics vinculats a l'acord amb Adif per a la reforma de plaça Espanya. El conveni que les dues parts van signar al maig recull que el consistori traspassarà a l'empresa pública aquells terrenys municipals que, amb l'arribada de l'AVE, es van destinar a ús ferroviari. I que a canvi, rebrà la titularitat tant de la plaça Espanya com de Poeta Marquina. En total, els terrenys que passaran a mans d'Adif sumen 11.507 m². Els ocupen les sortides d'emergència de l'AVE al Mas Xirgu, el parc Central, la Devesa i Fontajau. Ara, el ple modificarà el pla general -que data del 2002- per canviar els usos d'aquests solars. "És un pas necessari per fer efectiva la cessió a Adif", diu el tinent d'alcaldia Sergi Font.
L'acord entre l'Ajuntament de Girona i Adif va posar fi a més de set anys de negociacions per la titularitat dels terrenys i va permetre desencallar la reforma de la plaça Espanya. De fet, l'estiu passat l'Estat va licitar per 3,6 milions d'euros (MEUR) les obres per urbanitzar la zona, del tot empantanegada, i convertir la plaça en un espai diàfan a través del qual s'accedirà a l'estació de trens des de l'Eixample.
El pacte recull que, quan acabin les obres, tant aquest espai com el de la plaça Poeta Marquina -que són propietat d'Adif- passaran a ser de titularitat municipal. Els terrenys de plaça Espanya inscrits a favor d'Adif ocupen 4.908 metres quadrats; i els de Poeta Marquina, per la seva banda, sumen 6.599 m².
A canvi l'Ajuntament de Girona traspassarà a l'administrador ferroviari la mateixa suma de terrenys. És a dir, 11.507 m² que actualment són municipals. En concret, els que ocupen les sortides d'emergència de l'AVE. Estan repartits entre el Mas Xirgu (on hi havia el pou d'atac de la tuneladora), el parc Central (al costat de l'estació de l'alta velocitat), una parcel·la dins la Devesa i el barri de Fontajau (a tocar del camp de futbol).
El pla general vigent, però, que data del 2002, no qualifica aquests terrenys per a ús ferroviari. En alguns casos, per exemple, són zones verdes. Per això, ara l'Ajuntament de Girona en tirarà endavant una modificació puntual -que s'aprovarà inicialment dilluns al ple- per canviar els usos d'aquests solars i parcel·les.
"És un pas més, però necessari, per fer efectiva la cessió a Adif; estem preparant el terreny per a aquest traspàs, com recull el conveni", subratlla el tinent d'alcaldia de Transició Urbana. "I en paral·lel, també farem el seguiment de tota la reforma que ha d'executar Adif a plaça Espanya abans de cedir-ne la titularitat a l'Ajuntament", hi afegeix Sergi Font.
Actualitzar-ho sobre plànol
La modificació puntual del pla general, però, no tan sols canviarà els usos dels terrenys que ocupen les sortides d'emergència de l'AVE. Perquè l'Ajuntament de Girona també ho aprofitarà per actualitzar el dibuix que encara recullen els plànols a la zona del parc Central, i que es remunta a allò que hi havia el 2002.
Aquí, per exemple, encara hi apareixen les siluetes de la rotonda de la plaça Europa i de l'antiga estació d'autobusos. Ara, segons explica Font, aquests plànols es posaran al dia. I no tan sols això. Perquè en el cas del parc, ja es preveurà que es pugui tirar endavant la pèrgola fotovoltaica en forma de T invertida que projecta el consistori (i que l'ha de creuar de banda a banda i connectar també amb l'estació de l'AVE).
A més, en el cas de l'aparcament per a 300 places que hi ha sota vies, enganxat a l'edifici de l'estació del tren convencional, la modificació urbanística també permetrà destinar aquesta parcel·la a usos comercials (per si en un futur es considera que és més adient). "Per tant, també ho aprofitem per ordenar tot aquest sector vinculat amb el parc Central", conclou Sergi Font.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona