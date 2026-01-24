És necessària una sala de concerts a Girona?
Els impulsors del nou equipament al carrer Emili Grahit creuen és important que la ciutat tingui espais com aquest
Diferents empresaris i promotors projecten l'obertura d'una sala de festes i concerts a l'edifici ubicat al número 2 del carrer Emili Grahit, al barri de l'Eixample de Girona. Els impulsors de l'equipament treballen des de fa temps per poder crear aquest equipament, que 2023 es va voler fer al pont de la Barca, però l'Ajuntament va denegar la llicència dues vegades per diferents motius. Ara han presentat un projecte per fer aquesta sala de festes al carrer Emili Grahit, que tindrà capacitat per a menys 500 persones.
Tot això, perquè creuen que la ciutat no té sales d'aquestes característiques i asseguren que és "necessari" que n'hi hagi. La intenció és que en aquest espai "hi passin coses interessants perquè la gent continuï sortint i gaudint de l'oci". Els impulsors destaquen que tenen la intenció que sigui una "oferta cultural", i pretenen "col·laborar" amb diferents esdeveniments que tenen lloc a la ciutat, com els festivals Strenes o Temporada Alta.
L'únic espai similar que hi ha d'aquestes característiques al voltant de la ciutat de Girona és La Mirona, a Salt. Més enllà d'això, Girona està orfe de sales d'aquest estil, i l'única que s'hi podria semblar és el Sunset, ubicat al Barri Vell, on es fan concerts de tant en tant. També altres locals més petits, que fan concerts alguns dies.
Programació setmanal d'actuacions
Ara per ara, no s'aventuren a dir una data per inaugurar l'equipament, però el més segur és que acabi sent aquest 2026 i amb un concert de Joan Dausà. Després, també hi haurà la presència de diferents discjòqueis gironins "de renom". Posteriorment, es preveu continuar amb una programació setmanal d'actuacions de músics gironins. Un cop al mes, també volen portar "un artista o grup de renom", del panorama català, espanyol o internacional.
