Del projecte fallit al pont de la Barca, a la sala de concerts a Emili Grahit de Girona
Els mateixos empresaris que van veure denegada dues vegades la llicència per obrir un espai musical presenten ara un nou equipament cultural a l'Eixample amb capacitat per a menys de 500 persones
Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona
Diferents empresaris i promotors projecten l'obertura d'una sala de festes i concerts a l'edifici ubicat al número 2 del carrer Emili Grahit, al barri de l'Eixample de Girona. Són els mateixos que el 2023 volien tirar endavant una sala amb les mateixes característiques al pont de la Barca, un projecte al qual se li va denegar la llicència dues vegades per diferents motius. Els impulsors han presentat un projecte per fer aquesta sala de festes al carrer Emili Grahit, que tindrà capacitat per a menys de 500 persones. En concret, es tracta de l'edifici on ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods, que disposa d'un espai de restauració i una zona infantil. L'immoble ja és propietat dels impulsors de la sala de festes, per la qual cosa només s'hauran de canviar els usos.
Els promotors lamenten que la sala projectada al pont de la Barca tingués la "ubicació ideal" per dur a terme aquesta mena d'activitats, però finalment no ha estat possible fer-ho en aquest espai. De fet, asseguren que és un projecte que van engegar fa vint anys, però per temes de "burocràcia i tramitacions interminables", o buscant diferents espais, s'ha anat endarrerint.
A principis de 2023 va sorgir la possibilitat de fer una sala de concerts al costat del pont de la Barca. Segons els promotors, semblava que anava tot sobre rodes perquè ja hi havia un informe favorable del consistori que, finalment, a principis de l'any passat va denegar la llicència d'obres per construir l'equipament. El motiu va ser perquè hi havia una persona que vivia a l'edifici annex en desús i en molt mal estat de la nau on es volia fer la sala.
Els impulsors de l'equipament van comprar aquest immoble i el van tirar a terra per després tornar a demanar la llicència. En principi, s'havia de tornar a denegar en el ple de desembre de l'any passat, però el punt per suspendre les tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca es va retirar de l'ordre del dia. Tampoc anirà en el ple de gener que es farà dilluns.
Més de 600 persones
La projeccció era que la sala de concerts del pont de la Barca tingués capacitat per a més de 600 persones, superant l'aforament ara previst per la sala del carrer Emili Grahit. També més gran, perquè la superfície de la nau era de 796 metres quadrats (l'edifici d'Emili Grahit és de menys de 500). La idea era que l'equipament tingués cinc barres, tres sales privades i una pista, repartits en una planta baixa i un primer pis, on es projectaven espais per a camerinos i lavabos i on tot estarà adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
La idea, però, va rebre una forta oposició dels veïns dels barris de Fontajau i Sant Ponç, que es queixaven que es perdria aparcament a la zona amb la sala de concerts, de la mateixa manera que provocaria més mobilitat i més botellots, entre d'altres. Per part dels partits de l'oposició, el PSC també va ser crític en tirar endavant la sala de concerts.
