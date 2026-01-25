L’Ajuntament de Girona pagarà al voltant d’un milió d’euros per liquidar l’antic contracte de neteja
Es tracta de la part de benefici industrial i de despeses generals del període entre el maig de 2021 i l’agost de 2022, quan l’empresa va prestar serveis mentre s’enllestia el nou contracte
L’Ajuntament de Girona aprovarà en el ple de dilluns un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat dels serveis prestats per l’empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona SA entre el maig de 2021 i l’agost de 2022. En concret, s’haurà d’abonar al voltant d’un milió d’euros per la part de benefici industrial i de despeses generals d’aquest període, quan l’empresa va prestar els serveis mentre s’enllestia el contracte actual, que va entrar en vigor el setembre de 2022.
L’empresa va començar el servei el 2011 i deu anys més tard es va quedar sense contracte perquè l’equip de govern (Junts i ERC), llavors en minoria, no va tenir el suport dels partits de l’oposició per tirar endavant una nova pròrroga. «Es van executar serveis sense contracte, que ara s’han de pagar», confirma el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot. Tanmateix, assegura que pagar al voltant d’un milió d’euros «és poc dins la tipologia del contracte».
El regidor també afirma que l’empresa ja ha comprat «el cost efectiu del servei», però encara falta el benefici industrial i les despeses generals, que va «reclamar». Així i tot, Cot confessa que hi va haver uns «canvis de criteri jurídic per evolució de la normativa» i, per això, va quedar aturat el pagament fins ara.
«Cap a la liquidació total»
Un cop s’aprovi dilluns aquest reconeixement extrajudicial de crèdit encara quedaran «algunes cosetes més per tancar», remarca Cot, tot i que afegeix que ara es liquida «una part important». «Es fa una passa que havia quedat encallada per avançar cap a la liquidació total», destaca el regidor.
L’empresa mixta Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A. (també coneguda com a Girona+Neta en la seva forma d’UTE amb FCC) va començar a prestar el servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries el 2011 per 83.312.754,20 euros. La durada del contracte era de vuit anys, per la qual cosa, a partir de 2019 es va anar prorrogant. El 2022, finalment, es va adjudicar el nou contracte també per vuit anys de contracte, però amb un import molt superior: 168 milions. Tot això, perquè, entre d’altres, inclou el desplegament del nou sistema de recollida de residus.
