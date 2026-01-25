Reacció veïnal als canvis de contenidors a Girona: «Si la recollida d’escombraries no és més freqüent, tot queda igual»
Les associacions de Santa Eugènia i Can Gibert celebren el canvi de contenidors però reclamen més civisme per part de la gent
«Si la recollida d’escombraries no és més freqüent, tot queda igual». El vocal de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, Joan Carles Moreno, ho té clar: els nous contenidors poden ajudar, però no són la solució màgica. En ple desplegament de la nova generació de contenidors a Girona, el balanç des del barri és que el canvi s’ha notat en alguns punts, però el resultat final dependrà tant del servei com del comportament de la ciutadania.
Moreno reconeix que «en algunes zones els canvis han estat bé» i que hi ha hagut modificacions en la ubicació d’algunes illes de contenidors. Tot i això, insisteix que el problema de fons continua sent el mateix si no s’actua sobre dos factors clau: la freqüència de recollida i l’incivisme.
El vocal veïnal que s’encarrega d’aquest tema també posa l’accent en l’actitud d’una part de la població. «També hi ha molta culpa de la gent, de l’incivisme», diu sense embuts. Destaca que el funcionament del sistema amb targeta continua generant reticències entre alguns veïns que no volen utilitzar-la «perquè diuen que no volen estar controlats per l’Ajuntament». Un fet que, segons ell, acaba tenint impacte directe en l’estat de l’espai públic.
Pel que fa als informadors ambientals que l’Ajuntament ha desplegat al carrer, Moreno considera que «està molt bé i és una bona idea», però creu que no acaba d’encaixar amb els hàbits reals del barri. «Pel que he vist, sembla que facin horari d’oficina i la majoria de gent llença les escombraries a la tarda o al vespre», apunta. El seu balanç és que «estem una mica millor», però que «encara queda molt per millorar».
Prudència
A Can Gibert del Pla, el secretari de l’associació de veïns, Josep Maria Dalmau, demana prudència abans de fer una valoració definitiva. «Han acabat de posar els nous contenidors aquest dijous i divendres i és massa poc temps per tenir una opinió clara», explica. Tot i això, assegura que ja nota un primer efecte positiu: «Hi ha menys brutícia».
Dalmau coincideix a assenyalar l’incivisme com el principal origen del problema. «De totes maneres, l’incivisme és el màxim culpable de la situació amb les escombraries», afirma. També explica que encara no ha vist informadors municipals al barri i admet que li costa d’entendre que calgui reforçar tant l’explicació del sistema. «Trobo que és una cosa tan lògica que no acabo d’entendre que s’hagi d’anar explicant», diu.
Les valoracions arriben després que l’Ajuntament hagi iniciat el desplegament dels nous contenidors, arran de la modificació del contracte de neteja i recollida de residus aprovada a l’estiu. El consistori defensa que és el primer «canvi a gran escala» del model i elimina els contenidors multifracció per passar a un sistema amb un contenidor separat per a cada fracció, amb obertura amb targeta les 24 hores.
L’Ajuntament ha reforçat el control amb patrulles policials per vigilar que no es deixin bosses fora dels contenidors i denunciar infraccions. Deixar escombraries fora pot comportar sancions de fins a 600 euros. El canvi ha començat per Santa Eugènia i Can Gibert i continuarà per Sant Narcís durant el primer trimestre del 2026. Està previst instal·lar uns 1.200 contenidors nous, una actuació que encareix el contracte en uns 400.000 euros.
