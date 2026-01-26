Aliu (Guanyem) retreu a Puigtió que critiqui el govern de Girona quan el seu partit (ERC) en forma part
El regidro republicà, Àdam Bertran, critica que l'alcaldable es vulgui "petar" l'executiva local
A partir d'un fil a les xarxes socials, la portaveu de Guanyem i tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, va retreure al futur alcaldable d'ERC, Marc Puigtió, que critiqui la gestió del govern municipal quan el seu partit en forma part. Tot això, arran que Puigtió, que es presentarà a les eleccions municipals amb el nom de Moviment Gironí (plataforma que ell mateix ha creat), va publicar una opinió a Diari de Girona on criticava el govern de tenir un pressupost de 170 milions d'euros pel 2026, però que sense un "projecta clar, pot acabar sent tan sols un bon titular... i poc més".
"Tot avança amb un aire de resignació, com si qui manés fos la inèrcia de l'anar fent", també diu Puigtió en aquest escrit. A les xarxes socials, Aliu indica que és una opinió "legítima, però no compartida", i sí que li "sorprèn" qui el signa", i ho considera un "problema". "Fer d’oposició mentre formes part del govern pot donar visibilitat i jugar-ho electoralment, però no és ni coherent ni responsable amb la ciutat ni amb les aliances que caldrà construir en un futur", etziba la portaveu de Guanyem.
D'aquesta manera, Aliu li recomana parlar "amb els seus representants al consistori per acordar quin és el rumb del seu partit". ERC té tres regidors actualment: Quim Ayats, Raquel Robert i Àdam Bertran. Aliu va concloure el fil indicant que continuaran explicant "els projectes de present i futur que impulsem per transformar la ciutat", al mateix temps que va agrair la "feina" d'ERC i Junts durant el present mandat.
"El que passa a Girona és esperpèntic"
L'escrit de Puigtió tampoc ha caigut bé dins determinats sectors d'ERC. El mateix Bertran va repiular el fil d'Aliu i, posteriorment, també va escriure una publicació indicant que el que passa a Girona és "esperpèntic".
Sense dir noms ni assenyalar directament a Puigtió, Bertran escriu que "primer es carreguen un regidor que pot fer ombra", el que podria fer referència a ell mateix. Després, indica que es llença "merda" contra el govern municipal per "carregar-se el portaveu, referint-se, probablement a Quim Ayats, que va anunciar que no seria alcaldable d'ERC abans que els republicans anunciessin el procés de primàries.
Bertran esmenta que tot això ha creat "mala maror a la militància i entorn, per carregar-se el partit", i que ara només queda "petar-se" l'executiva local. Després de les primàries, el mateix Puigtió va assegurar que calia "renovar la secció local" i va reconèixer que sabia que la militància ni l'executiva li donarien "suport" en les primàries.
Vencedor per només un vot
Puigtió ja ha estat criticat públicament per les tres formacions que formen part de l'equip de govern. Betran i Raquel Robert (ERC) també ho havien fet anteriorment, i aquest passat cap de setmana ha saltat Sílvia Aliu (Guanyem). El setembre de 2024 també va tenir una enganxada a les xarxes socials amb la vicealcaldessa, Gemma Geis (Junts), que va criticar que Puigtió hagués anat a un acte en defensa del parc Jordi Vilamitjana. Geis es va mostrar "decebuda" i va titllar de "forma tacticista" la forma d'actuar de Puigtió, que va respondre que era una "interpretació lluny de la realitat".
Marc Puigtió va ser escollit alcaldable d'ERC en les primàries que es van celebrar el passat 18 de setembre per només un vot de diferència (28 a 27) respecte a l'altre candidat, Àdam Manyé. Ho va fer, a més, amb polèmica, ja que es va declarar un vot nul que marcava el vot, de manera incorrecta, del perdedor. El novembre, ERC va desestimar les al·legacions que es van presentar i va ratificar Puigtió com a alcaldable.
