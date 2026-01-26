Baixa lleugerament la circulació de vehicles a Girona amb la posada en marxa de la zona de baixes emissions
Entre octubre i desembre de 2025 van passar 31.671 vehicles per les vies analitzades que s’inclouen en els informes de l’Ajuntament, mentre que en el mateix període de 2024 en van ser 32.618
La zona de baixes emissions de Girona va entrar en funcionament el passat 15 de setembre i, des de llavors, ha disminuït lleugerament el trànsit de vehicles en les vies que estan dins l'àrea i que s'inclouen dins els informes de trànsit de l'Ajuntament. Si es comparen les xifres de l'últim trimestre de 2024 amb el darrer de 2025, el volum de vehicles baixa un 2,9% els dies laborables, que a la pràctica són un miler de vehicles menys diaris. També és cert que des de 2018 fins ara el número també ha baixat notablement. Per tant, el descens no necessàriament pot ser causat per la implantació de la zona de baixes emissions.
En tot cas, segons els informes disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament, es pot calcular el volum de trànsit de diferents vies de la ciutat. Les que s'inclouen dins la zona, i les que s'han tingut en compte per fer l'anàlisi, són la Gran Via Jaume I, els carrers Santa Eugènia, Caterina Albert i Ultònia. La resta de carrers analitzats estan fora de l'àrea. En total, en l'últim trimestre de 2025 (menys el carrer Caterina Albert que només hi ha dades d'octubre i novembre) van circular per aquestes vies 31.671 vehicles, de mitjana, els dies laborables, mentre que en el mateix període de 2024 en van ser 32.618.
Cal destacar que poden circular per la zona de baixes emissions tots els vehicles amb etiqueta ambiental i, així, només queden exclosos el que no porten etiqueta. Aquests poden arribar a circular per l'àrea un màxim de 24 vegades l'any. Els caps de setmana i els dies festius hi pot circular qualsevol mena de vehicle, sense excepció.
Les vies analitzades
S'han analitzat els dos sentits de circulació de quatre vies. Per tant, hi ha vuit ítems a tenir en compte i dos creixen en l'últim trimestre de 2025 respecte al mateix període de l'any anterior. És el cas dels vehicles que circulen per la Gran Via Jaume en sentit correus. A l'altura del carrer Nord van passar de mitjana 8.199 vehicles diaris entre octubre i desembre de l'any passat, mentre que en el mateix període, l'any anterior, en van ser 5.640. En l'altre sentit, direcció al Mercat del Lleó, en van ser 3.347 l'últim trimestre de 2025 i 3.393 en el mateix període de l'any anterior.
També pugen, més poc, els vehicles que passen pel carrer Santa Eugènia en direcció la plaça Poeta Marquina (a l'altura de l'Estació Jove). En l'últim trimestre de 2025 en van ser 3.890 de mitjana diària els dies laborables, mentre que entre octubre i desembre de 2024 en van ser 3.717. En el sentit invers, sí que en van ser menys: 1.578 en el darrer trimestre de 2025 i 1.811 en el mateix període de l'any anterior.
Finalment, baixa la circulació en els dos sentits al carrer Ultònia en direcció al Mercat del Lleó, amb 6.038 vehicles de mitjana cada dia en l'últim trimestre de 2025 per 6.807 entre octubre i desembre de 2024. I igual en el sentit invers: 4.467 (2025) per 4.914 (2024). També baixen al carrer Caterina Albert, i en direcció a la Devesa van passar 1.259 vehicles de mitjana entre octubre i novembre de l'any passat els dies laborables, mentre que en el mateix període de l'any anterior en van ser 2.734. En el sentit invers, direcció Salt, en van circular 2.893 el 2025 i 3.602 el 2024.
