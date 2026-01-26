Demanen que l'Ajuntament de Girona s'impliqui en la creació de l'institut-escola de Pont Major
L'AMPA de la FEDAC Pont Major ha presentat una moció al ple municipal
L'AMPA de la FEDAC Pont Major ha presentat una moció en el ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda a l'Ajuntament de Girona per demanar la creació d'un institut-escola al barri establint una col·laboració publicoprivada amb l'escola pública Carme Auguet. Tot això, perquè el "mapa escolar de Girona s'enfronta a un doble repte", ha explicat la portaveu Anna Moreno. Per un costat, hi ha la "disminució de la natalitat que afectes les línies d'I3" i, per altra banda, es produeix una "manca d'oferta educativa" pels cursos de secundària al barri a causa de la pèrdua de l'ESO a l'institut Narcís Xifra, que passarà a ser de Formació Professional.
Entre d'altres, Moreno ha demanat a l'Ajuntament que "insti" al Departament d'Educació a "crear una taula de diàleg compartida". Tanmateix, tal com va avançar Diari de Girona el desembre, Educació descarta, ara per ara, aquesta iniciativa. Entra d'altres, també reclama "aturar la supressió de la unitat d'I3" de la FEDAC Pont Major "mentre s'avalua la viabilitat de la reordenació per tal que aquest projecte sigui viable".
Moreno ha demanat “garantir” una “igualtat d’oportunitats” i una “solució pragmàtica, valenta i col·laborativa”. Ha assenyalat que “no és un objectiu ambiciós”, però sí que reclamen que “torni l’oferta educativa de zero a setze anys” a Pont Major. “És la peça que falta per completar el pla de barris”, també ha indicat Moreno.
Impliació "molt activa"
La moció ha estat aprovada amb el vot a favor del PSC, Junts, PP i Vox, i l'abstenció de Guanyem i ERC. Cada formació ha exposat els seus motius i la regidora d’Educació, Queralt Vila, ha destacat que cal “trobar consensos amplis” i és amb aquest argument que ha apuntat que la seva formació s’abstindria. Creu que primer “caldria recuperar l’ESO” i si això es produeix, s’hauria de “decidir en quin format recuperar-lo”.
En tot cas, entén el “neguit” i la situació “complexa” del barri, ja que els “nombres del padró no alimenten tantes places com s’ofereixen”. Vila també ha destacat que la FEDAC Pont Major i l’escola Carme Auguet “presenten aules amb moltes places vacants que dificulta el funcionament dels centres”.
Al mateix temps, ha indicat que no volen que “cap centre de la ciutat hagi de tancar” i que buscaran que la FEDAC Pont Major sigui viable “en el format que sigui més perdurable en el temps i que aporti més solucions educatives per al barri”. Així mateix, ha remarcat que l’Ajuntament s’està implicant de forma “molt activa per trobar solucions a curt termini” pels beneficis de la FEDAC Pont Major, l’escola Carme Auguet, l’institut Narcís Xifra i l’escola bressol que també hi ha al barri.
