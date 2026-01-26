Els delictes baixen un 17,8% al barri de Santa Eugènia de Girona després de l'obertura de la nova comissaria
Entre octubre i desembre han passat de 242 a 199 i la reducció més important és en delictes contra el patrimoni
El barri de Santa Eugènia ha registrat un descens del 17,8% de delictes durant el darrer trimestre de l'any. Segons informa l'Ajuntament, en concret han passat de 242 fets entre octubre i desembre del 2024 a 199 el 2025. "Aquesta evolució positiva coincideix amb l'obertura de la nova comissaria Can Burrassó", remarca el consistori. La reducció més significativa és en els delictes contra el patrimoni, que han baixat de 172 a 145 fets (un 15,7% menys). Aquí, destaquen les ocupacions lleus d'immobles, que han passat de 31 a dos; els danys lleus al patrimoni que s'han reduït un 57,9% (de 19 a 8); els robatoris amb violència o intimidació, que han baixat un 35,7% (de 14 a 9) i els furts lleus, que han passat de 30 a 22 (un 26,7 % menys).
Per contra, han augmentat les estafes bancàries amb el robatori de les targetes de crèdit que han passat de 19 a 25.
Les dades facilitades per l'Ajuntament també evidencien que ha disminuït altres tipologies delictives, com els delictes contra la llibertat, com poden ser assetjaments o coaccions, que passen de 19 a cinc (un 73,7 % menys), els delictes contra la seguretat col·lectiva (de set a dos) o els delictes contra l'ordre públic (de sis a quatre).
La tinenta d'alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, remarca que les dades confirmen que la comissaria de Santa Eugènia "era una infraestructura necessària": "La presència policial estable i de proximitat està donant resultats concrets en termes de prevenció i seguretat". Aliu afegeix que el consistori continuarà invertint en recursos, personal i serveis per "reforçar la convivència".
"Aquestes dades reflecteixen l’impacte positiu de la presència policial permanent i de proximitat al barri, que ha permès reforçar la prevenció, millorar la capacitat de resposta i incrementar la sensació de seguretat entre el veïnat", afirma l'equip de govern.
Inaugurada el 17 de setembre
El nou equipament policial es va inaugurar el passat mes de setembre. Està ubicada a l'antiga masia de Can Burrassó, al barri de Santa Eugènia. L'edifici es va reformar de forma integral, tot i que n'han conservat la façana i els tancaments i obertures de pedra originals. També han respectat tres plantes de l'antiga masia, que tenen un total de 261 metres quadrats de superfície útil i 372 metres quadrats de superfície construïda. La comissaria compartida és la segona seu que té la Policia Municipal a la ciutat. L'altra, la central, està ubicada al carrer de Bernat Bacià.
