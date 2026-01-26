Enganxada entre l'equip de govern i el PSC per les reformes de la plaça Espanya de Girona
Els socialistes han criticat el retard en les reformes i el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha dit que era l'Estat que ho havia "bloquejat"
L'Ajuntament de Girona ha aprovat en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Girona número 87 - Sector Ferroviari. Són els canvis urbanístics vinculats a l'acord amb Adif per a la reforma de la plaça d'Espanya. Ho ha fet amb el vot a favor de l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), PSC i PP, mentre que Vox ha votat en contra. Això, però, no ha evitat una enganxada entre govern i socialistes.
La regidora del PSC Cristina Cots, ha lamentat el retard assegurant que “fa molts anys que s’hagués pogut aprovar” el planejament. El regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, li ha retret que era una “vergonya” que estigués afirmant això quan era “l’Estat que ha bloquejat” el planejament i que al ministeri “no li donava la gana assumir el cost” de les obres.
Martí ha indicat que “sembla que ens prenguin el pèl anant i tornat”, cosa que tampoc ha agradat massa a Cots que, sense el micro obert, ha criticat les declaracions del regidor. L’alcalde, Lluc Salellas, ha hagut d’intervenir, com també ho ha fet abans per tallar els portaveus socialistes Bea Esporrín i Maxi Fuentes, que han criticat a l’alcalde no haver rebut la moció que es votarà per urgència sobre Rodalies.
Les obres començaran “en breu”
En tot cas, Martí ha indicat que és una modificació “important pels efectes que té”, que en aquest cas és “l’adequació de les titularitats de les superfícies”. El consistori traspassarà a l'empresa pública aquells terrenys municipals que, amb l'arribada de l'AVE, es van destinar a ús ferroviari. I que a canvi, rebrà la titularitat tant de la plaça Espanya com de Poeta Marquina. En total, els terrenys que passaran a mans d'Adif sumen 11.507 metres quadrats.
El regidor també ha indicat que “el projecte d’obres començarà en breu”, sense indicar una data exacta. Adif va treure la licitació de les obres a l’estiu per un preu de 3,6 milions d'euros, a l’octubre va fer públic que hi havia deu empreses que optaven en fer les tasques. En la plataforma de contractació, però, encara no s’indica que s’hagin adjudicat.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial