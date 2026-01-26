Un ferit en bolcar un vehicle en una sortida de via a Llambilles
El SEM ha evacuat el ferit a l'hospital Santa Caterina de Salt
Un conductor ha resultat ferit aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la C-65, al seu pas pel terme municipal de Llambilles.
Per causes que es desconeixen i que els Mossos d’Esquadra investiguen, el vehicle ha patit una sortida de via cap a les set del matí i ha acabat bolcat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’afectat ha estat atès al mateix punt i posteriorment evacuat en ambulància a l’Hospital Santa Caterina de Salt. De moment, se’n desconeix l’estat de salut.
