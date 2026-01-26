Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en bolcar un vehicle en una sortida de via a Llambilles

El SEM ha evacuat el ferit a l'hospital Santa Caterina de Salt

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Eva Batlle

Eva Batlle

Llambilles

Un conductor ha resultat ferit aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la C-65, al seu pas pel terme municipal de Llambilles.

Per causes que es desconeixen i que els Mossos d’Esquadra investiguen, el vehicle ha patit una sortida de via cap a les set del matí i ha acabat bolcat.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’afectat ha estat atès al mateix punt i posteriorment evacuat en ambulància a l’Hospital Santa Caterina de Salt. De moment, se’n desconeix l’estat de salut.

