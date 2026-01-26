Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a Girona pel servei intermitent: "No hi ha dret"
La majoria dels trens anunciats no han arribat i els passatgers carreguen per la informació contradictòria
Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a l'estació de Girona aquest dilluns pel servei intermitent. Dels trens previstos a primera hora, només dos combois han arribat a l'estació i un d'ells s'ha quedat aturat més de mitja hora. A més, el tren estava anunciat com un Mitjana Distància i ha acabat sent un Rodalies. De fet, els usuaris es queixaven per la poca informació que, a més, en molts casos era contradictòria. "La megafonia diu una cosa i quan puges a l'andana n'és una altra. No hi ha dret", diu en Fran Gómez. En veure la situació, la majoria de passatgers han optat per buscar transports alternatius com el cotxe o l'AVE. Molts treballadors s'han mostrat contrariats i han alertat les respectives feines del retard.
