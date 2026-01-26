Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesnevadesMinneapolisAsprillaValentino Rossiagenda Girona
instagramlinkedin

Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a Girona pel servei intermitent: "No hi ha dret"

La majoria dels trens anunciats no han arribat i els passatgers carreguen per la informació contradictòria

Les imatges de l'estació de Girona aquest dilluns al matí

Les imatges de l'estació de Girona aquest dilluns al matí

Veure Galeria

Les imatges de l'estació de Girona aquest dilluns al matí / Gerard Vilà (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Girona

Frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a l'estació de Girona aquest dilluns pel servei intermitent. Dels trens previstos a primera hora, només dos combois han arribat a l'estació i un d'ells s'ha quedat aturat més de mitja hora. A més, el tren estava anunciat com un Mitjana Distància i ha acabat sent un Rodalies. De fet, els usuaris es queixaven per la poca informació que, a més, en molts casos era contradictòria. "La megafonia diu una cosa i quan puges a l'andana n'és una altra. No hi ha dret", diu en Fran Gómez. En veure la situació, la majoria de passatgers han optat per buscar transports alternatius com el cotxe o l'AVE. Molts treballadors s'han mostrat contrariats i han alertat les respectives feines del retard.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents