Girona commemorarà el Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust
L’acte serà aquest dijous al Saló de Plens, amb intervencions de Daniela Rosenfeld i Ricard Valentí
La ciutat de Girona commemorarà el Dia Oficial de la Memòria de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat aquest dijous, 29 de gener, al vespre. L'Ajuntament de Girona i el Patronat Call de Girona han previst un acte institucional al Saló de Plens de l'edifici consistorial a les 19.30 hores, que estarà presidit per l'alcalde de Girona i president del Patronat Call de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
"Recordar l'Holocaust és un deure de memòria i de responsabilitat col·lectiva. Des de Girona reafirmem el nostre compromís amb la defensa dels drets humans i amb la lluita contra l'odi, la discriminació i totes les formes de feixisme, perquè només des del record podem prevenir que aquests crims tornin a repetir-se", ha afirmat l'alcalde.
Esment especial a la massacre del Poble Gitano
Als camps d'extermini nazis, durant la Segona Guerra Mundial, s'hi va perpetrar un genocidi contra la població jueva i també contra la població gitana. Sumant altres col·lectius massacrats, com els homosexuals, els dissidents polítics, les persones discapacitades o els Testimonis de Jehovà, el nombre de persones assassinades va ser immesurable. El fet conegut comunament com a Holocaust és anomenat Xoà pel Poble Jueu i Samudaripen pel Poble Gitano. Enguany, l'Ajuntament referma el seu compromís envers tots els pobles que han patit i que pateixen genocidis, i per això l'acte farà un esment especial a la massacre de població gitana arreu d'Europa durant el domini nazi.
El 27 de gener, data de l'alliberament del camp de concentració i extermini d'Auschwitz-Birkenau l'any 1945, s'ha establert com a Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i per a la Prevenció dels Crims contra la Humanitat.
Intervencions d'experts i encesa d'una espelma
L'activitat comptarà amb les intervencions de la directora del Festival de Cinema Jueu de Barcelona i investigadora de la història de la Xoà i del Poble Jueu, Daniela Rosenfeld, i del president de l'associació Rromanipe's i investigador de la història del Poble Gitano, Ricard Valentí. L'acte es clourà amb unes paraules de l'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, i amb l'encesa d'una espelma en record i homenatge a totes les víctimes de l'Holocaust i de tots els feixisme.
