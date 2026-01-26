Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona commemorarà el Dia Oficial de la Memòria de l’Holocaust

L’acte serà aquest dijous al Saló de Plens, amb intervencions de Daniela Rosenfeld i Ricard Valentí

Façana de l'ajuntament de Girona, a la plaça del Vi.

Façana de l'ajuntament de Girona, a la plaça del Vi. / Marc Martí Font

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La ciutat de Girona commemorarà el Dia Oficial de la Memòria de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat aquest dijous, 29 de gener, al vespre. L'Ajuntament de Girona i el Patronat Call de Girona han previst un acte institucional al Saló de Plens de l'edifici consistorial a les 19.30 hores, que estarà presidit per l'alcalde de Girona i president del Patronat Call de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

"Recordar l'Holocaust és un deure de memòria i de responsabilitat col·lectiva. Des de Girona reafirmem el nostre compromís amb la defensa dels drets humans i amb la lluita contra l'odi, la discriminació i totes les formes de feixisme, perquè només des del record podem prevenir que aquests crims tornin a repetir-se", ha afirmat l'alcalde.

Esment especial a la massacre del Poble Gitano

Als camps d'extermini nazis, durant la Segona Guerra Mundial, s'hi va perpetrar un genocidi contra la població jueva i també contra la població gitana. Sumant altres col·lectius massacrats, com els homosexuals, els dissidents polítics, les persones discapacitades o els Testimonis de Jehovà, el nombre de persones assassinades va ser immesurable. El fet conegut comunament com a Holocaust és anomenat Xoà pel Poble Jueu i Samudaripen pel Poble Gitano. Enguany, l'Ajuntament referma el seu compromís envers tots els pobles que han patit i que pateixen genocidis, i per això l'acte farà un esment especial a la massacre de població gitana arreu d'Europa durant el domini nazi.

El 27 de gener, data de l'alliberament del camp de concentració i extermini d'Auschwitz-Birkenau l'any 1945, s'ha establert com a Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i per a la Prevenció dels Crims contra la Humanitat.

Intervencions d'experts i encesa d'una espelma

L'activitat comptarà amb les intervencions de la directora del Festival de Cinema Jueu de Barcelona i investigadora de la història de la Xoà i del Poble Jueu, Daniela Rosenfeld, i del president de l'associació Rromanipe's i investigador de la història del Poble Gitano, Ricard Valentí. L'acte es clourà amb unes paraules de l'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, i amb l'encesa d'una espelma en record i homenatge a totes les víctimes de l'Holocaust i de tots els feixisme.

