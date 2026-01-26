Girona rebaixa un 95% l’impost d’obres a pisos que entrin a la borsa de lloguer social
Per primera vegada, l'Ajuntament ja ha aplicat aquesta bonificació en tres habitatges i també ofereix una reducció del 95% de l’IBI
L'Ajuntament de Girona ha aplicat per primera vegada la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en els tres primers habitatges de la ciutat que ho han sol·licitat. Es tracta d'una ajuda per a la rehabilitació d'immobles, sempre que estiguin inscrits a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que "garantir un lloguer assequible s'ha de fer per tots els mitjans, també la rehabilitació del parc d'habitatge". Salellas ha explicat que la mesura forma part de les iniciatives municipals per lluitar contra la crisi de l'habitatge i oferir opcions a les persones propietàries que vulguin col·laborar en aquesta tasca.
Avantatges per als propietaris
Els propietaris que posin els seus habitatges buits o disponibles a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social poden beneficiar-se de diversos ajuts i avantatges fiscals. A més de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'ICIO per a la rehabilitació de l'habitatge, també obtenen una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
L'Ajuntament ofereix també seguretat jurídica i mediació als propietaris que s'adhereixen a la iniciativa. Entre els serveis que proporciona el consistori hi ha el seguiment del contracte i de les incidències que puguin sorgir en el cobrament del lloguer, així com l'elaboració de tota la documentació necessària per formalitzar l'adhesió a la Borsa de Mediació.
Una oportunitat per a propietaris i llogaters
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol que els habitatges buits es converteixin en "una oportunitat" per als propietaris i "un benefici per a tothom". L'objectiu és oferir un habitatge digne a persones i famílies amb ingressos mitjans o baixos que necessiten accedir a un lloguer assequible en el context actual de crisi de l'habitatge.
La campanya municipal anima les persones propietàries que tinguin un habitatge buit o disponible a Girona a posar-lo a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. D'aquesta manera, podran contribuir a pal·liar la mancança d'habitatge assequible a la ciutat alhora que gaudeixen dels avantatges fiscals i dels serveis de suport que ofereix el consistori.
