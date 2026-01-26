Girona es torna a mobilitzar contra el càncer en la XII cursa Tradeinn d'aquest diumenge
L’esdeveniment comptarà amb diferents modalitats: una cursa de 10 km, una de 5 km, caminada i curses infantils
Girona acollirà aquest diumenge 1 de febrer la XII Tradeinn Girona en Marxa contra el Càncer, una cursa solidària organitzada per l’Associació Contra el Càncer Girona que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. L’esdeveniment mobilitza, any rere any, la ciutadania amb un objectiu comú: donar suport a les persones que conviuen amb el càncer i impulsar la investigació i els serveis d’atenció integral.
L’esdeveniment comptarà amb diferents modalitats —cursa de 10 km, cursa de 5 km, caminada i curses infantils— i una previsió de prop de 2.000 participants, fet que la consolida com una de les cites solidàries més rellevants del calendari gironí. La sortida serà a la plaça de Catalunya, a les 10 h, mentre que les curses infantils començaran a les 11.45 h. A més, la plaça de Catalunya es convertirà novament en un punt de trobada amb un espai d’activitats familiars per a tothom.
Les inscripcions ja estan obertes a través de la web de l’associació. Pel que fa a la recollida de dorsals, xips i samarretes, es pot anar a la seu de l'Associació Contra el Càncer a Girona (carrer de Francesc Eiximenis,18), que està oberta de dilluns a dijous, de 9 a 17 h, i divendres, de 9 a 15 h. Els dies 30 i 31 de gener estarà oberta de 10.30 a 19.30 h. També es podran recollir a l’estand de la plaça de Catalunya, el mateix dia de la cursa, l’1 de febrer, de 8.30 a 9.30 h. Per evitar aglomeracions i garantir una sortida puntual, es recomana recollir el dorsal, samarreta i/o xip amb antelació.
Aquest dilluns ha tingut lloc la presentació de la cursa amb el regidor d’Esports i de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran i Martínez; la gerent de l’Associació Contra el Càncer a Girona, Pepi Soto, i el CEO de Tradeinn, David Martín.
Recaptació per a la investigació i els serveis gratuïts
Els fons recaptats es destinaran a impulsar la investigació oncològica i a mantenir els serveis gratuïts d’atenció integral que ofereix l’Associació Contra el Càncer, com el suport psicològic, l’atenció social, l’assessorament laboral i l’acompanyament a pacients i familiars.
L’Associació Contra el Càncer Girona anima tota la ciutadania a participar en aquesta jornada solidària, ja sigui corrent, caminant o col·laborant com a voluntariat. Perquè recaptar fons és essencial, però acompanyar amb humanitat ho és tant o més.
