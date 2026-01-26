Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Ajuntament de Girona exigeix actuacions efectives i urgents en el servei de Rodalies

En una moció que entra per urgència demanen responsabilitats i la transfarència completa del servei

Una imatge de l'estació de Girona, la setmana passada. / Marc Martí Font

Josep Coll

Girona

L’Ajuntament de Girona ha reclamat, a partir d’una moció que ha entrat per urgència en el ple municipal d’aquesta tarda, exigir actuacions urgents i efectives per garantir, així com responsabilitats i la transferència completa i efectiva de la gestió el servei de Rodalies, després d’una setmana en la qual ha fallat de forma general. La moció ha estat aprovada, però només amb el vot a favor dels tres partits de l'equip de govern (Guanyem, Junts, i ERC), mentre que l'oposició ha votat en contra.

En primer lloc, el tinent d’alcaldia, Quim Ayats, ha explicat que el que s’havia viscut aquests dies era “inacceptable”, al mateix temps que exigirien una “gestió pròpia”, amb uns trens que siguin “eficients, dignes i segurs”. Per altra banda, la vicealcaldessa, Gemma Geis, ha declarat que la situació d’aquests dies ha estat de “col·lapse absolut” i ha lamentat que no veu un “pla de xoc per controlar la situació en els pròxims dies”.

Finalment, l’alcalde, Lluc Salellas, ha reivindicat que era una moció necessària perquè “sis dies després toca demanar responsabilitats”. “Allò que s’ha dit, no ha passat”, ha etzibat l’alcalde. A més, ha reclamat una “inversió urgent en la infraestructura”, i una “transparència necessària”. També ha insistit en el fet que va demanar “reunions” que no s’han produït i ha criticat que “els ministres no visiten el territori i no responen les peticions”.

En tot cas, PSC, PP i Vox han en contra a favor malgrat i estar d'acord amb alguns punts de la moció. El portaveu adjunt dels socialistes, Maxi Fuentes, ha declarat que el problema "és greu" i és conseqüència de "molts anys de manca d'inversió i gestió", però ha dit que no votarien a favor perquè la moció no anava en "aquest sentit".

