Llagostera acull la segona edició de les jornades de la cuina del senglar i la caça
Hi participen 16 establiments del 30 de gener al 15 de febrer
La programació inclou un showcooking, una degustació de productes, un esmorzar i un vermut tertúlia
Llagostera organitza la segona edició de les jornades de la cuina del senglar i la caça, que se celebraran del 30 de gener al 15 de febrer, amb l'objectiu de posar en valor la tradició gastronòmica local i promoure el consum de productes de proximitat vinculats a la carn de caça i al senglar. Després de l'èxit de la primera edició, un total de 16 establiments participaran en aquesta iniciativa oferint productes, plats típics de caça i embotits, a més d'organitzar diverses activitats.
Vermut tertúlia i showcooking amb la inauguració oficial
La programació començarà l'1 de febrer amb el vermut tertúlia "Cuina i filosofia de la caça", que tindrà lloc a les dotze del migdia al Centre Cultural Can Roig, a càrrec de la popular cuinera Maria Nicolau.Un dels moments més destacats de les jornades serà el showcooking del 5 de febrer, a les 19.30 hores, al Teatre Casino Llagosterenc, a càrrec de Martí Rosàs, cuiner de Ca la Maria, i Xavier Amat, de la Societat de Caçadors Sant Hubert. L'acte comptarà amb la presència del director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, que serà l'encarregat de presentar la jornada i donar la inauguració oficial de les Jornades de la Cuina del Senglar i la Caça. Tot seguit, tindrà lloc una degustació de plats elaborats amb senglar i altres carns de caça, a càrrec de l'Associació de RESCOM Llagostera. Les activitats continuaran el 7 de febrer, a les nou del matí, amb l'esmorzar caçador a l'Edifici Polivalent, organitzat per la Societat de Caçadors Sant Hubert de Llagostera.
Carn de caça i plats típics als establiments locals
Durant tot el període de les jornades, la carn de caça i els embotits estaran disponibles a cinc establiments: Carnisseria Miquel, Gascons Carnissers, Carns David, Carns Agustí i Can Vinyas. A més, diversos restaurants i rostisseries de la localitat oferiran plats típics de caça: El Carril9, Ca la Maria, Entre Terres, El Passeig, La Pedra, Can Cassoles, Rostisseria Melvys, Ca l'Artau, Cuinats el Bon Gust, Casino Llagosterenc i Cal Degollat.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial