La Policia Municipal de Girona posa 386 denúncies a conductors de patinets en només dues setmanes
A partir de 2026 el casc pels usuaris ha tornat a ser obligatori
La Policia Municipal de Girona ha posat 386 denúncies a conductors de patinets entre el 5 i el 18 de gener després de fer 97 controls en diferents barris de la ciutat. Significa que, de mitjana, s'han posat unes 27 denúncies diàries. Això supera, de llarg, la mitjana d'una mica més de quatre denúncies que es van posar al llarg de l'any passat, tot i que a partir d'aquest any es poden tornar a posar infraccions per no portar casc, que va deixar de ser obligatori el 2022.
On s'han fet més controls al llarg d'aquestes dues setmanes ha estat al barri de Santa Eugènia, amb un total de 22. El segueixen Can Gibert i l'Eixample, amb 12, mentre que en el sector que compren la Devesa-Güell i el Mercadal, se'n van fer deu, igual que al barri de Sant Narcís.
Al llarg de l'any passat es van fer 403 campanyes exclusivament destinades a detectar infraccions dels usuaris d’aquests vehicles, en les quals es van posar 640 denúncies. Ara, amb 97 controls específics se n'han posat més de la meitat. La Policia Municipal afirma a les xarxes que es fan per "garantir una mobilitat més segura".
Balanç 2025
Al llarg de 2025 es van posar 1.564 denúncies. Les més habituals van ser per circular per espais no habilitats o zones de vianants, anar dues persones en un mateix patinet, circular en direcció prohibida o no respectar la senyalització semafòrica. També es va sancionar conductors que utilitzaven el telèfon mòbil o portaven auriculars mentre conduïen, una conducta prohibida que incrementa notablement el risc d’accident.
Cal tenir en compte, però, que aquest 2026 s'ha tornat a sancionar per no portar casc. Va començar a ser obligatori el 2020 i llavors el 2022 es va treure l'obligatorietat. No portar casc era la principal sanció quan estava estipulat per llei portar-ne i, per exemple, sis de cada deu multes feien referència a aquesta infracció.
