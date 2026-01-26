Quart obre la votació de la segona edició dels pressupostos participatius
Els empadronats a partir de 16 anys poden triar entre set projectes finalistes del 26 de gener al 15 de febrer, per via digital o presencial
Quart ha obert el període de votació de la segona edició dels pressupostos participatius, un procés amb què el municipi decidirà a quines actuacions destina 30.000 euros dels comptes del 2026 i el 2027. La fase de votació està oberta del 26 de gener al 15 de febrer i inclou set propostes finalistes.
Segons l'Ajuntament, al procés s'hi han presentat 40 iniciatives, de les quals set han superat la valoració tècnica municipal, que n'ha analitzat la viabilitat. Les opcions seleccionades abracen àmbits diversos, com l'espai públic, l'esport, la mobilitat, els equipaments culturals i el benestar animal.
El regidor de Participació Ciutadana, Agustí Velasco, ha remarcat la importància d'implicar els veïns en la presa de decisions municipals i ha expressat el desig que en aquesta segona edició "hi torni a haver una alta participació", com ja va passar en la primera. En aquest sentit, ha recordat que l'any passat, "gràcies a la participació dels quartencs i quartenques", les dues escoles del municipi "han pogut començar a gaudir d'espais d'ombra pels infants".
Com es pot votar
Poden votar totes les persones empadronades a Quart a partir de 16 anys. El procés es pot fer de manera telemàtica a través del portal Decidim de la Diputació de Girona, amb el DNI i la data de naixement. A més, també s'habilita votació presencial a les oficines de l'Ajuntament i a la Biblioteca Miquel Pairolí, dins del seu horari habitual.
Les propostes finalistes
Les set propostes que se sotmeten a votació són la construcció d'un lavabo públic a la zona de barbacoes amb millora de l'enllumenat i la renovació de la "pista vermella", que inclou cistelles, porteries, xarxa protectora i tancament. També s'hi troben la creació d'un pump track en un solar municipal i la millora de la senyalització, l'accés i l'enllumenat del carril bici Palol–Quart–Girona, incloent-hi la senyalització dins dels nuclis de Quart, Palol i la Creueta.
Entre les opcions hi figuren igualment la substitució dels arbres del carrer Estació per espècies més adequades, l'adequació d'un espai infantil a la Biblioteca amb renovació de mobiliari i la creació d'espais d'agility i pipican als nuclis de Quart i Palol, amb tancament, mobiliari i elements de joc per a gossos. L'Ajuntament apunta que les propostes guanyadores s'executaran durant els anys 2026 i 2027.
