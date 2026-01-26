Retards en diversos trens de Rodalies i Mitjana Distància de Girona en la represa progressiva del servei
Els incidents de primera hora del matí ha fet que bona part dels combois no vagin a l'hora
L'estació de trens de Girona retorna progressivament a la normalitat, però bona part dels trens circulen amb retard. La incidència tècnica de primera hora del matí que ha obligat a suspendre el servei ha fet que diversos combois hagin acumulat demores de fins a 40 minuts. Tot i això, des de mig matí el servei s'ha restablert i els trens s'aturen a l'estació de Girona. Val a dir que l'afluència de passatgers és menor a la d'un dilluns habitual. La suspensió del servei de primera hora ha indignat els passatgers que, a més, han hagut de pagar pel bitllet, malgrat que Renfe va anunciar-ne la gratuïtat durant un mes. Pels volts de quarts de nou del matí, els venedors han rebut l'ordre de no seguir cobrant i Renfe ha admès l'error.
Les línies R1 i RG1 de Rodalies de Girona tornen a poc a poc a la normalitat. Alguns trens acumulen retards al voltant dels 30 o 40 minuts, a conseqüència de la incidència al centre de control d'Adif a l'estació de França de primera hora del matí. De mica en mica, però, els passatgers han pogut anar agafant els trens i arribant a la seva destinació.
Les taquilles també han reprès l'activitat, si bé bona part dels passatgers compraven bitllets d'AVE per la desconfiança que Rodalies tornés a aturar-se. Els qui han volgut agafar un Rodalies o un Mitjana Distància, els venedors els enviaven directament a les andanes, després d'informar-los que era gratuït.
La indignació, però, ha estat al matí quan els usuaris de Renfe s'han trobat que no arribava ni sortia cap tren de l'estació de Girona. El problema ha estat que ni els informadors, ni els venedors de bitllets ni la megafonia aclarien als usuaris la situació.
