El Sindicat d’Habitatge diu que l’Ajuntament de Girona vol desnonar una família vulnerable amb dos menors d’un pis municipal
La família, que ja va ser desnonada el 2024 d'un pis del Barri Vell que es converteix en pisos turístics, no disposa de cap alternativa habitacional
El Sindicat d'Habitatge de Girona denuncia que l'Ajuntament de Girona ha previst desnonar aquest dimarts, 27 de gener, una família vulnerable amb dos menors, un bebè de set mesos i un infant de quatre anys, d'un habitatge municipal al barri de Pedret. Segons l'entitat, secció local del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el consistori no ha ofert cap alternativa habitacional a la família malgrat les diverses reunions mantingudes al llarg del 2025.
Un agent de paisà dels Mossos d'Esquadra es va personar dilluns al domicili per anunciar el desnonament, amb data oberta però previst per aquest dimarts. La família afectada ja havia estat desnonada prèviament el novembre de 2024 d'un bloc del Barri Vell que la propietat està convertint en pisos turístics, en un cas que el Sindicat qualifica de mòbing immobiliari.
Tercer cas de desnonament en un pis municipal
El Sindicat d'Habitatge ha denunciat en un comunicat que aquests desnonaments "s'estan convertint en la manera habitual de l'Ajuntament de gestionar els pisos municipals", optant per "mecanismes cada cop més durs, fent fora als residents sense cap opció de negociació ni alternativa de cap tipus i generant perjudicis penals, econòmics i psicològics". Segons l'entitat, aquest és el tercer cas d'una família vulnerable resident en un pis municipal en risc de desnonament. La portaveu del Sindicat, Fàtima Aatar, denuncia que l'Ajuntament utilitza "mecanismes punitius per donar resposta a la situació que es troba la família en plena emergència residencial". "Lluny de lluitar pel dret a l'habitatge, tal com diuen, l'Ajuntament actua com un fons voltor més", ha afirmat.
Suport de l'AMPA de l'Escola Montjuïc
La família resideix al pis municipal des de l'inici de l'any 2025 i ha mantingut diverses reunions amb l'Oficina Municipal d'Habitatge i Serveis Socials per intentar regularitzar la seva situació. El Sindicat d'Habitatge va agafar el cas i ha estat acompanyant la família, pressionant l'Ajuntament perquè regularitzi la situació. El cas ha rebut el suport de l'AMPA de l'Escola Montjuïc, on estudia el fill de quatre anys de la família, que s'ha posicionat públicament en contra del desnonament. El desembre van signar un comunicat que demanava la suspensió immediata del desnonament i que es garantís la protecció dels menors.
Decret aprovat al novembre
El passat 10 de novembre, el Ple Municipal va aprovar el Decret d'Alcaldia per procedir al desnonament administratiu amb els vots favorables de tots els partits. En aquella sessió, una regidora va afirmar que la família "seran atesos pels serveis socials, ja que compleix els requisits de família vulnerable". Des del Sindicat denuncien, però, que malgrat que Serveis Socials n'ha estat fent seguiment des de fa cinc anys, l'Ajuntament no ha accedit a ajudar la família per trobar una solució a la seva situació d'exclusió residencial. Aatar assenyala que "la seva resposta ha estat prosseguir amb el desnonament".
Crida a aturar el desnonament
El Sindicat exigeix la suspensió immediata dels processos de desnonament en marxa fins que es garanteixi una alternativa real per als tres casos. "La resposta de l'alcalde Lluc Salellas, com a màxim responsable de la situació actual de les tres famílies, no pot ser el silenci; han d'aturar el desnonament i asseure's a negociar amb el Sindicat", afirma la portaveu. L'entitat ha fet una crida per aturar el desnonament de la família.
