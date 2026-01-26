Tornen a pujar les tarifes del taxi a Girona
L’actualització prevista per al 2026 aplica l’increment màxim global autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya, del 2,21%
El ple municipal de Girona ha aprovat avui una nova actualització de les tarifes del taxi per al 2026, amb l'aplicació de l'increment màxim global autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya, del 2,21%. L'acord, segons l'Ajuntament, recull la petició presentada pel sindicat STAC i Taxi Girona i fixa els nous imports que s'incorporaran al taxímetre.
En tarifa 1, dies laborables de 8 a 20 hores, la baixada de bandera queda en 2,80 euros. El quilòmetre recorregut passa a 1,19 euros i l'hora d'espera, a 23,59 euros. En tarifa 2, de 20 a 8 hores i també dissabtes, diumenges i festius, la baixada de bandera s'estableix en 5,40 euros, amb el mateix preu per quilòmetre i per hora d'espera.
Els suplements pugen fins als 2,25 euros
La revisió també afecta els suplements. Es manté en 1 euro la sortida des de les estacions de Renfe i d'autobusos, i es conserven en 0,70 euros els complements per paquets de més de 55x35x35 centímetres i per animals domèstics. En canvi, pugen fins als 2,25 euros l'avís telefònic, el suplement de Nit de Nadal i Cap d'Any i el de serveis de més de quatre passatgers.
La documentació municipal recorda que, un cop aplicat l'increment sobre les tarifes netes, el taxímetre fa l'arrodoniment: els conceptes d'aplicació única, baixada de bandera i suplements, s'arrodoneixen cada cinc cèntims, mentre que els imports de càlcul múltiple, quilometratge i espera, es calculen de forma exacta.
El sector apunta que alguns preus podrien no haver pujat
En declaracions recents, el president de l'Associació Taxi Girona, Arnau López, havia avançat que al ple s'havia de validar una pujada "del 2%" d'acord amb l'increment que marca la Comissió de Preus. Tot i això, va apuntar que al sector consideren que "potser hi ha preus, com els del quilometratge diürn o de cap de setmana, que no caldria apujar", però va admetre que l'associació no té recursos per encarregar un estudi propi. "El més fàcil per a l'Ajuntament és aprovar l'increment que marca la Generalitat i prou", va afegir.
Fins ara, la baixada de bandera era de 2,75 euros de dia i de 5,30 euros de nit i festius; el quilòmetre, 1,16 euros, i l'hora d'espera, 23,08 euros. Amb l'acord aprovat avui, aquestes quantitats queden actualitzades per a l'any 2026.
Unanimitat
El punt s'ha aprovat amb unanimitat. El regidor socialista Josep Palouzié ha agraït que l'aprovació s'hagi fet abans de Setmana Santa perquè porta problemes al sector. Tanmateix, ha apuntat, en relació amb les declaracions del president de Taxi Girona, que per a l'any que ve es creï una comissió conjunta amb el sector per tal de revisar els preus que s'hagin de pujar i els que no, per evitar haver de fer-ho de manera lineal si no s'escau. El regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez, ha dit que treballaran perquè així sigui.
