Comença la tala d'arbres als jardins de les Pedreres de Girona
La zona estava tancada des de la setmana passada perquè hi havia exemplars que presentaven risc de caiguda
Diferents operaris han iniciat aquest dimarts matí les tasques per talar diferents arbres dels jardins de les Pedreres de Girona. Són exemplars que presentaven risc de caiguda, molt inclinats i amb poca arrel, i que estaven situats a la zona del talús del parc. Es van identificar arran de la llevantada i l'episodi de pluges de la setmana passada, que van fer caure cinc arbres en aquesta zona.
L'Ajuntament de Girona, de fet, va tancar l'accés als jardins perquè amb el terra humit generava sensació "d'incertesa i inseguretat", va dir el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font. Així i tot, va confirmar que els arbres que presentaven risc se situaven a la zona del talús on, a sota, hi ha l’antic baluard de la Mercè, mentre que els exemplars de l'esplanada no presentaven risc de tombar.
Tot això, amb un projecte aprovat pel consistori i que sortirà en les pròximes setmanes a licitació que pretén preveu substituir 48 arbres que estan malalts o no han crescut bé i, a part, se n'afegiran 22 d'altres espècies.
