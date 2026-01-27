Els taxistes de Girona denuncien que els problemes a Rodalies els afecten de manera "molt important" i demanen solucions
El col·lectiu assegura que en l'última setmana no han tingut clients perquè la gent s'espavila a buscar altres opcions
Els taxistes de Girona denuncien que els problemes a Rodalies els afecta de manera "molt important" en la facturació. El col·lectiu assenyala que els darrers dies han notat una davallada "forta" de clients, coincidint amb els incidents a la xarxa ferroviària. El motiu, explica el president de Gitaxi, Fernando Samitier, és que "la gent s'espavila" perquè sap que no hi ha taxi. Samitier explica que quan hi ha interrupcions programades en el servei, els clients busquen alternatives, que solen passar pel transport per carretera i això els afecta de manera directa. Per això, des del sector reclamen que "es posin solucions" per tal que es recuperi el servei com més aviat millor. "El que necessitem és tornar a la normalitat", ressalta.
Els problemes amb el servei de Rodalies a Girona es deixa notar en molts altres sectors econòmics. Un d'ells és el gremi del taxi, que ha vist com la caiguda de clients ha estat destacable aquesta setmana passada, coincidint amb les afectacions a la xarxa ferroviària. De fet, l'estació de trens és una de les parades amb més trànsit pels taxistes. Els principals serveis són urbans, com desplaçaments a hospitals, clíniques o a institucions a fer gestions.
Aquesta darrera setmana, però, la realitat ha estat "molt diferent", ja que moltes persones s'han organitzat per arribar a Girona amb autocar o amb cotxe. Això fa que, com s'ha fet palès els darrers dies, l'afluència de persones a l'estació sigui menor i, per tant, hi hagi menys clients i menys facturació.
Aquesta situació contrasta quan hi ha una incidència sobrevinguda a l'estació, com un tren que queda aturat o una pluja intensa que afecta puntualment al servei. Aleshores els taxistes sí que tenen més feina, però quan els problemes són "recurrents com ara", fa que els passatgers desconfiïn del tren.
"Al final, el problema es tradueix en el fet que arriben més cotxes a la ciutat, es condueix pitjor i menys gent que agafa el taxi", lamenta el president de Gitaxi, Fernando Samitier.
A més, des del col·lectiu assenyalen que les incidències a Rodalies s'han produït coincidint amb una època "fluixa" de clients. "És normal que baixi la feina i s'ha ajuntat amb això que encara l'ha fet baixar més. Es nota molt", remarca Samitier.
Reclamen solucions
La situació ha fet que el gremi demani a les institucions que "posi les solucions que calguin" per tal de restablir la normalitat a la xarxa ferroviària. A més, cal tenir en compte que, quan hi ha incidències d'aquest tipus, la solució és posar autocars al servei dels passatgers i això fa que no s'opti pel taxi.
"Els darrers dies ens hem trobat que els trens no funcionaven i hi havia taxis lliures a l'estació i la gent no els agafaven perquè marxaven amb els busos", explica Samitier.
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no