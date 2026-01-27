Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enuig i angoixa entre els usuaris de Girona per la manca d'informació en el servei d'autobús que substitueix el tren

Les línies R11 i RG1 estan tallades entre Caldes de Malavella i Portbou, i s'ofereix el trajecte amb autocar

Passatgers pujant a l'autobús que substitueix el servei de tren a Girona / Maria Garcia (ACN)

Enuig i angoixa entre els usuaris de Girona per la manca d'informació en el servei d'autobús que substitueix el tren. A causa d'una esllavissada, les línies R11 i RG1 estan tallades entre Caldes de Malavella i Portbou, i Renfe ofereix el trajecte amb autocar. Hi ha passatgers com la Glòria Ferrer que critiquen el "caos" que hi ha hagut amb el servei alternatiu. "Haig d'anar a Figueres, m'han dit que pugés a un bus, però després m'han fet baixar perquè li han canviat la ruta i anava a Caldes", ha indicat. També l'Ainoa Roque ha lamentat que ha pogut anar de Caldes a Girona amb autocar, però no saben dir-li a quina hora sortirà el bus per tornar a casa. "Tinc una nena i no sé si la podré anar a buscar. És angoixant".

