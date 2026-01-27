Girona ha impulsat 268 contractacions de persones amb dificultats d'inserció en una dècada
El Servei d'Ocupació de Catalunya renova el programa d'ajuts a empreses que ara s'anomena Integral Plus i ja està obert amb l'objectiu de generar 35 nous llocs de treball
L'Ajuntament de Girona ha aconseguit la contractació de 268 persones amb dificultats d'inserció laboral durant els últims deu anys gràcies al programa 30 Plus del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El consistori gestiona des del 2016 aquesta subvenció destinada a empreses que contracten persones desocupades de 30 anys o més en atur de llarga durada, i majors de 45 anys en situació d'atur.
El programa estrena ara una nova denominació, Integral Plus, i ja ha obert la primera convocatòria amb l'objectiu d'afavorir 35 nous contractes. "Aquest programa ofereix més que formació, assessorament i contracte estable, és una eina de transformació social, ja que reforça les oportunitats de les persones amb dificultats d'inserció i promou la igualtat d'oportunitats", ha assegurat la regidora de Treball de Girona, Raquel Robert.
Itinerari integral d'acompanyament
El Programa Integral Plus proporciona un itinerari complet que combina assessorament, formació i contractació. El Servei Municipal d'Ocupació (SMO) actua com a entitat promotora i s'encarrega de fer la preselecció de candidatures per a les empreses interessades.
L'assessorament inclou orientació sobre opcions formatives, preparació estratègica per accedir al mercat laboral, disseny del pla formatiu i seguiment de la inserció. Pel que fa a la formació, les persones participants han de rebre obligatòriament entre 10 i 120 hores de capacitació professionalitzadora, abans o després d'iniciar el contracte.
Ajuts de 690 euros mensuals per contracte
Les empreses beneficiàries rebran una subvenció de 690,61 euros mensuals per cada contracte formalitzat, finançada pel SOC amb el suport del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Aquest ajut es pot percebre fins a un màxim de 18 mesos.
Cada entitat pot sol·licitar subvencions per a un màxim de 10 contractes, que han de ser de caràcter indefinit i a jornada completa. El termini per subscriure els contractes s'inicia l'1 de gener i finalitza l'1 de juliol de 2026. Un cop signat el contracte, les empreses disposen de dos mesos per tramitar la sol·licitud.
