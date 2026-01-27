Girona planteja suspendre les llicències de nous locals de bicicletes al Barri Vell i el Mercadal
La regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, considera una línia vermella el "creixement desmesurat" d'aquestes botigues
La regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretata l'Ajuntament, Sílvia Aliu, ha plantejat suspendre temporalment les llicències d'obertura de nous establiments vinculats al cicloturisme al Barri Vell i el Mercadal. La proposta respon al que la formació considera un "creixement desmesurat" d'aquests locals, que està transformant la fisonomia comercial dels barris del centre de la ciutat.
En declaracions a Girona FM, Aliu ha subratllat que aquesta qüestió representa una "línia vermella" per a la seva formació dins del debat sobre la regulació comercial a Girona. "Estem tenint un creixement desmesurat d'aquests locals. Per Guanyem Girona és una línia vermella que s'ha de treballar, amb què no puguin obrir més negocis d'aquest model", ha afirmat la regidora. "Hem de garantir que Girona tingui aquesta identitat pròpia, de comerços familiars, propers i sobretot diversificats i que per tant, un veí pugui anar a comprar el pa i la fruita al preu que toca sense haver-se de desplaçar a un altre barri", ha remarcat Aliu.
Mesures en estudi
La regidora ha explicat que el govern municipal disposa de la potestat legal per suspendre llicències d'activitat en determinats moments i que aquest és un dels camins que s'està explorant. "És una decisió que s'ha de prendre des del govern, es poden suspendre les llicències en un determinat moment, estem treballant-ho, en el moment que ho tinguem ho anunciarem", ha assegurat. A més de la suspensió temporal de llicències, Guanyem també planteja estudiar l'establiment d'una distància mínima entre locals del mateix tipus per evitar concentracions excessives. "Podem arribar a plantejar que estiguin més separats en metres, és un tema que s'ha de treballar", ha apuntat la portaveu.
El precedent dels apartaments turístics
Aliu ha recordat que l'Ajuntament de Girona ja va actuar amb contundència per regular els apartaments turístics, establint un límit del 4% sobre el total d'habitatges. Ara, defensa aplicar la mateixa filosofia reguladora amb els establiments de cicloturisme per preservar el teixit comercial tradicional. "Ja ho vam començar a fer amb el tema dels apartaments turístics i ara posem sobre la taula la nostra línia vermella i és que es parli dels locals de bicicletes", ha subratllat la regidora, que considera imprescindible actuar abans que la situació sigui irreversible.
Desavinences amb Junts
Dins l'equip de govern, especialment entre Guanyem i Junts, han aparegut algunes desavinences des que va començar el mandat el 2023 pel que fa al cicloturisme i el turisme. Per exemple, just als inicis del mandat, Guanyem veia amb bons ulls limitar els habitatges d'ús turístic, mentre que Junts era més reticent. També en les pintades que han aparegut en algunes ocasions contra els establiments cicloturístics, ja que la vicealcaldessa, Gemma Geis (Junts) sempre ha estat més contundent a l'hora de condemnar aquesta mena d'accions que no l'alcalde, Lluc Salellas. (Guanyem)
