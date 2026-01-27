Girona preveu talar tres arbres més a la Devesa per reduir el risc de noves caigudes
El regidor d'Acció Climàtica explica que un informe tècnic preliminar recomana l'actuació després de les darrers desploms al voltant de la Rosaleda
El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, va anunciar aquest dilluns que l'Ajuntament preveu talar tres arbres més al parc de la Devesa per reduir el risc de caiguda al màxim. "Avui hem rebut l'informe tècnic preliminar de l'empresa que porta el manteniment del parc de la Devesa, encarregat després de les darreres caigudes. Les primeres conclusions tècniques són que probablement caldrà talar tres arbres més de la zona per reduir el risc al màxim", va dir Cot a través de les xarxes socials.
L'anunci arriba després que l'Ajuntament de Girona hagi talat quatre plàtans en un mes per risc de caiguda al voltant de l'edifici de la Rosaleda, ubicat al parc de la Devesa. A principis de desembre es va talar el primer exemplar, mentre que abans d'acabar el 2025 se'n van tallar tres més arran de la caiguda d'un arbre el 23 de desembre. En el moment d'actuar en aquests tres arbres, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va afirmar que eren els que presentaven "més risc de caiguda i potencials danys, tant humans com materials". Encara ara es poden veure les restes d'alguns dels arbres, amb tanques i blocs de formigó que impedeixen l'accés a la zona.
En aquesta mateixa àrea, el juny de l'any passat també es va talar un castanyer d'índies que estava mort. Ara per ara, no es preveu fer més actuacions d'aquestes característiques a "curt termini", va detallar fa uns dies Cot a Diari de Girona. Això sí, l'alcalde va afirmar que la fusta dels arbres talats s'aprofitaria per fer "mobiliari urbà pels parcs i per al projecte de La Vora, que ha de dotar Girona d'una anella transitable".
Tres caigudes el 2025
Al llarg de l'any passat en van caure tres arbres. No va ser la primera vegada que passava un fet similar al parc de la Devesa, però sí que el primer cop que succeeix de forma tan consecutiva. Per exemple, el 2008, el 2013 o el 2018 ja en van caure, però no va ser al voltant de l'edifici de la Rosaleda, com va passar amb els tres de 2025. La primera caiguda d'un exemplar el 2025 es va produir el 15 de juny, amb un plàtan que feia una cinquantena de metres d'altura, mentre que el segon va caure el 8 de novembre i feia entre trenta i quaranta metres. La caiguda d'aquest segon arbre ja va fer saltar les alarmes i l'equip de govern va decidir aplicar algunes mesures. Finalment, l'últim va caure el passat 23 de desembre.
Els exemplars que s'han talat, així com els que van caure l'any passat, se situen molt a prop del canal de la Devesa, per on fins a la primavera de l'any passat no hi va córrer aigua per les mesures derivades de la sequera. Alguns dels arbres estaven torçats, tot i que Salellas va indicar que "l'aspecte exterior no és un indicador suficient", afegint altres indicadors com "èpoques d'estrès hídric", la "intensa compactació del sòl" o la "caiguda d'arbres propers". De fet, una de les hipòtesis per les quals va tombar l'últim arbre, el 23 de desembre, era per l'alteració del sòl, però també per les pluges constants que es van produir abans de Nadal.
Mesures per evitar noves caigudes
Un cop va tombar l'exemplar del novembre, l'Ajuntament ja va treballar amb certes mesures perquè no tornés a passar. També es va anunciar que es farien tasques per podar i reduir les copes dels arbres, especialment a la zona de la Rosaleda, la més afectada per les caigudes. Les actuacions, però, es faran "abans de la primavera", com va dir Cot en el ple del mes de desembre.
En aquest mateix ple, el regidor va comunicar que s'estudiava "recol·locar" algunes fires que es fan al passeig de la Devesa, molt a prop de la Rosaleda. Tot això, amb l'objectiu d'evitar la compactació del sòl, que és una de les causes probables per les quals han caigut els arbres. Una altra de les mesures que s'estudia és "col·locar obstacles" perquè els vehicles no puguin avançar amb tanta facilitat fins al canal.
