Girona tomba, per ara, la sala de concerts projectada a Emili Grahit
La comunicació prèvia presentada pels impulsors "no és el document correcte per demanar res sobre aquest tipus d'equipaments", assegura el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí
L'Ajuntament de Girona inadmetrà la documentació presentada per part dels impulsors de la sala de concerts al número 2 del carrer Emili Grahit, per la qual cosa no es podrà obrir, per ara, aquest equipament. Com va avançar Diari de Girona, qui pretenén tirar endavant el local són els mateixos promotors i empresaris que van voler obrir una sala pel mateix ús al pont de la Barca, però ara amb un espai més reduït, de menys de 500 metres quadrats, i amb capacitat per a menys de 500 persones.
En el ple municipal d'aquest dilluns, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va assegurar que "s'ha presentat una comunicació prèvia que s'inadmetrà perquè no és el document correcte per demanar res sobre aquest tipus d'equipaments". Tot això, després que la regidora del PSC Cristina Cots, preguntés en el torn de precs i preguntes el "posicionament del govern" i el "model de ciutat que es vol impulsar amb relació a aquest tipus d'activitat d'oci nocturn".
Ara bé, Martí va deixar clar que si després es presenta la "sol·licitud de llicència que pertoca", hi haurà la "tramitació que correspongui". Per tant, que s’estudiarà. En aquest sentit, no va tancar la porta al fet que pogués obrir la sala de concerts. Els impulsors de l'equipament van assegurar a aquest mitjà que es complia amb "tots els requisits" que demana l'Ajuntament i que el projecte s'havia entrat per "via directa" per accelerar els tràmits, cosa que, segons el regidor, no s'ha fet com calia.
La normativa
Martí també va destacar que hi havia "normatives especialment estrictes i que s'han de tenir en compte". Per una banda, la normativa municipal que "regula no només aquestes activitats, sinó que va més enllà quant a distàncies", que és un "element a tenir en compte", va remarcar. Per altra banda, també s'ha de tenir en compte "la normativa de la Generalitat".
A més, el regidor va retreure que les qualificacions urbanístiques que estan en el plantejament actual, la majoria, han estat "aprovades amb el govern socialista". També va dir que hi havia diferents factors que s'havien de tenir en compte i, sobretot, va posar sobre la taula el tema de la ubicació.
Per un costat, va aclarir que un equipament d'aquestes característiques hauria d'estar "lluny del centre", però en una distància que permetés que "el jovent no agafés cotxe". Al mateix temps, però, hauria d'ubicar-se en un espai "una mica separat del centre per no generar unes hipotètiques molèsties als veïns".
L'espai proposat
"És el que tenim ara mateix", va comentar Martí. La raó és que l'edifici situat al número 2 del carrer Emili Grahit no té cap immoble "adjacent", un fet que ja contemplaven els impulsors de la sala, que van afirmar que el que demana l'Ajuntament és que sigui un "edifici aïllat".
El regidor també va comentar que, en aquest sentit, hi havia la "possibilitat de suspendre llicències en determinats àmbits", com es farà amb el pont de la Barca, per "parlar amb els partits i trobar les millors ubicacions alternatives per aquestes instal·lacions". "La majoria de gent pretén que no siguin a prop de casa seva o que el jovent no agafi el cotxe", va concloure Martí.
La idea dels impulsors de la sala de concerts és poder tenir una programació setmanal d'actuacions, a part de col·laborar amb diferents esdeveniments com els festivals Temporada Alta o Strenes. La sala de festes amb espectacles s'anomenarà "Alter", que era el mateix nom que havien pensat per l'equipament al pont de la Barca, i els impulsors han destacat sempre la "necessitat" que hi hagi aquest tipus de sales a la ciutat.
L'immoble ja és propietat dels impulsors de la sala de festes, per la qual cosa, només s'hauran de canviar els usos. Ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods, que té un espai de restauració i una zona infantil i, segons expliquen, no s'han de fer massa actuacions per poder obrir.
