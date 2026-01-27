L'Ajuntament de Girona instal·la els primers disset bancs nous al parc de la Devesa
La col·locació de mobiliari urbà forma part del pla per revitalitzar i dignificar l'espai a curt i mitjà termini
L'Ajuntament de Girona ha col·locat disset bancs nous al parc de la Devesa en les darreres setmanes, una de les actuacions incloses al pla d'acció per revitalitzar el parc a curt i mitjà termini. D'acord amb l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell, s'ha començat pels punts on hi havia més demanda i per aquelles zones on no hi havia cap banc. El consistori preveu continuar instal·lant-ne progressivament a la resta del parc durant els propers mesos.
"Hem començat a instal·lar els nous bancs del parc de la Devesa, els que s'aniran posant progressivament a més punts de la resta de la ciutat. Sempre és una bona notícia que es pugui fomentar l'ús d'un espai immens i meravellós com és el parc de la Devesa, sempre que es faci des del respecte i protecció del parc i del seu entorn natural", ha destacat el regidor d'Acció Climàtica del consistori, Sergi Cot.
Mobiliari integrat amb el paisatge
Els nous elements de mobiliari urbà combinen una estructura metàl·lica d'alumini amb seients i respatllers de fusta massissa tractada, apta per a exteriors, i s'integren amb el paisatge del parc. A banda de la col·locació de nous bancs, el pla d'acció també inclou la substitució del paviment de pedra de diversos rebaixos de carrers del barri per millorar l'accessibilitat, i renovar un element de la zona de jocs de l'espai dels jardins de la Devesa.
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no