La neteja, l'habitatge i el campus de Salut centren el ple monogràfic de Girona
En la sessió extraordinària per parlar de l'estat actual de la ciutat, l’alcalde, Lluc Salellas, admet que hi ha «marge de millora» amb certs temes, mentre que el PSC demana que s’assumeixi «la magnitud dels errors comesos»
Les escombraries, l’habitatge i el nou Campus de Salut van ser els temes més comentats en el ple monogràfic que es va celebrar aquest dimarts a la tarda a l’Ajuntament de Girona per parlar de l’estat actual de la ciutat. Com era d’esperar, les intervencions dels tres portaveus dels partits del govern (Guanyem, Junts i ERC) van anar enfocades a destacar el que s’havia fet durant aquests dos anys i mig de mandat, i també en assumir alguns errors. Mentrestant, els partits de l’oposició (PSC i Vox, perquè el regidor del PP Jaume Veray no va assistir-hi), van criticar diferents aspectes.
L’alcalde, Lluc Salellas, va assegurar que la ciutat va pel «bon camí» evitant caure en «triomfalismes», perquè també va admetre que hi ha «marge de millora» i tenen entre cella i cella «resoldre el que encara no funciona bé». La portaveu del PSC, Bea Esporrín, va criticar que en el discurs no havia esmentat «cap projecte per fer efectiu el marge de millora» i va demanar que l’equip demanar que l’equip de govern assumís la «magnitud dels errors comesos» i fessin el possible per «revertir la mala gestió».
