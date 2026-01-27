Salt registra la taxa d’atur més baixa des del 2008
El descens del 8,42% durant el 2025 duplica la mitjana catalana i deixa la taxa d'atur al poble en l'11,28%
Salt ha tancat el 2025 amb 1.762 persones en recerca activa de feina, 162 menys que fa un any, i consolida una tendència a la baixa que situa la taxa d'atur en l'11,28%, la millor xifra dels darrers 18 anys. El descens interanual del 8,42% duplica la mitjana catalana (-3,57%) i supera també el registrat al Gironès (-6,64%), segons les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Diputació de Girona.
Per trobar una taxa similar cal remuntar-se a l'entrada de l'estiu del 2008, just en el moment de l'esclat de la bombolla immobiliària. Des de l'impacte de la COVID-19 a nivell laboral, l'atur s'ha reduït un 42,1% des del 2020, quan es va tancar l'exercici amb més de 3.000 persones que buscaven feina. El descens és similar si es comparen les dades amb el 2015.
L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, aplaudeix "les bones dades de l'evolució de l'ocupació en l'últim any" i remarca que "el descens al municipi de Salt duplica la mitjana catalana i és superior al de la comarca del Gironès, un fet clau per seguir generant noves oportunitats per a saltencs i saltenques".
La bretxa de gènere es manté
L'anàlisi detallada de les xifres del tancament del 2025 mostra que la bretxa de gènere es manté, ja que el 55,5% de les persones aturades són dones, mentre que el 44,4% són homes. Durant l'any passat van trobar feina 103 homes, mentre que només 59 dones van obtenir una ocupació laboral.
El sector serveis continua sent l'àmbit que més ocupació genera al municipi. Dels 661 contractes signats al desembre, 575 corresponen al sector serveis, 46 al sector industrial, 38 a la construcció i 2 a l'agricultura.
Obramat, un nou impuls per a l'ocupació
Alarcón recorda que l'arribada d'una empresa com Obramat ha de permetre "un nou impuls per a l'ocupació al poble i perquè més veïns i veïnes trobin una feina gràcies a la bona feina de l'Espai Municipal d'Ocupació (EMO), fent de mitjancer amb l'empresa i filtrant els perfils que més s'adeqüen a les necessitats d'aquesta nova empresa que obrirà a Salt aquest 2026".
El tinent d'alcalde d'Ocupació, Toni Vidal, remarca que "més enllà de la conjuntura econòmica global, la feina de detall que es fa des de l'EMO promovent formació adequada a les noves necessitats i cursos professionalitzadors per donar més eines a les persones que busquen feina". Vidal destaca també que els plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) "són una oportunitat per formar i capacitar a les persones del territori", i posa en relleu "la feina i la tasca que fan les nombroses entitats i fundacions del sector que treballen dia a dia per oferir també un ventall d'oportunitats en el terreny formatiu i laboral".
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no