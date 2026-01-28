Cassà desplega un pla de millora de les instal·lacions esportives destinant mig milió d'euros
Les actuacions que s’executaran seran la renovació de les màquines del gimnàs municipal, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal, i millores al pavelló del Foment
L’Ajuntament de Cassà de la Selva portarà a terme aquest any un pla de millora de les instal·lacions esportives del municipi. Les actuacions inclouran la renovació de les màquines del gimnàs municipal, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal i millores al pavelló del Foment. El projecte es finançarà en gran part a través d’una subvenció de 319.000 euros en el marc del Pla de Xoc d’Instal·lacions Esportives, concedida pel Consell Català de l’Esport, organisme adscrit a la Secretaria General del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, que cobrirà fins al 70% de la despesa. En conjunt, la inversió prevista superarà els 484.000 euros i suposarà un nou impuls per a la zona esportiva municipal i els equipaments de la xarxa bàsica.
El pla d’actuacions contempla diverses intervencions de millora en equipaments esportius del municipi. Al Pavelló del Foment s’executaran diferents mesures per evitar les inundacions que afecten l’equipament, com la instal·lació d’una vàlvula antiretorn, la construcció d’un doble sostre a la zona de vestidors, la reparació de la visera d’entrada i de les biguetes malmeses per l’aigua, així com el desviament dels desaigües de la teulada perquè no circulin per l’interior del pavelló. El cost aproximat d’aquesta actuació és de 54.000 euros.
Al complex esportiu municipal es durà a terme la renovació integral de la sala de fitness, amb la substitució de la maquinària actual, que presenta un elevat nivell de desgast després de prop de 14 anys d’ús i ha arribat al final de la seva vida útil. Aquesta actuació permetrà millorar la qualitat del servei i garantir unes instal·lacions més segures i modernes per a les persones usuàries. La inversió prevista és d’uns 130.000 euros.
Pel que fa al camp de futbol, està prevista la substitució de la gespa artificial dins del període 2026–2028, ja que l’actual superfície, instal·lada l’any 2016, s’acosta al final de la seva vida útil, estimada en deu anys. A més, el canvi permetrà adaptar l’equipament a la normativa vigent, tenint en compte que la gespa amb granulat de cautxú quedarà prohibida legalment a partir de l’any 2030. L’import estimat d’aquesta actuació és superior als 300.000 euros.
El regidor d’Esports, Albert Arderiu, destaca que “no és suficient disposar d’instal·lacions esportives municipals; cal mantenir-les adequadament, i aquesta inversió ens ajuda a consolidar aquesta línia de treball. Volem instal·lacions segures, funcionals i en condicions òptimes per tal de garantir una pràctica esportiva segura i de qualitat”. I afegeix “questa subvenció és el resultat del treball en equip i d’una planificació rigorosa i d’una visió a mig i llarg termini que ha fet possible assolir el màxim suport disponible”.
