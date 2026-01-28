Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comencen les formacions per potenciar el coneixement de l’oferta turística de Girona i l’ús del català en el sector del taxi

Una quarantena de persones participen en la primera de les tres formacions

La sessió d'aquest dimecres matí.

La sessió d'aquest dimecres matí. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

Aquest dimecres matí s’ha portat a terme la primera formació per potenciar el coneixement de l’oferta turística de la ciutat i l’ús del català com a llengua d’acollida entre els professionals del sector del taxi. La sessió, impartida pel personal de l’Oficina Municipal de Turisme, s’ha fet al Centre Culturar La Mercè i hi han assistit unes quaranta persones. Els propers 19 de febrer i 27 de març es faran les altres dues jornades previstes.

Aquesta iniciativa és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’Associació Empresarial Taxi Girona. A través d’aquesta col·laboració, es pretén millorar la qualitat de l’experiència turística, reforçar el paper dels professionals del sector del taxi com a prescriptors directes i informadors de proximitat de la ciutat i projectar una imatge coherent amb els valors i l’estratègia turística municipal, basada en criteris de sostenibilitat, identitat cultural, hospitalitat i promoció de l’ús del català com a llengua d’acollida i de servei.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, ha destacat que “aquesta formació posa en valor el paper clau que tenen els taxistes com a primer punt de contacte amb moltes persones que visiten la ciutat. El català i el coneixement de l’oferta turística són eines fonamentals per oferir una millor experiència i projectar una imatge de qualitat de Girona. Apostar per la llengua pròpia i per un turisme ben explicat és també apostar per un model de ciutat més respectuós, més professional i més arrelat al territori. Volem que qui arriba a Girona se senti ben acollit i ben informat des del primer moment”.

TEMES

