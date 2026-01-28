Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor

Els Bombers han acudit al centre per valorar la situació

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Ensurt aquest dimecres a l’institut de Sant Gregori arran d’un incident amb un extintor a l’interior del centre. L’extintor hauria estat obert i activat dins l’espai, fet que ha motivat que el centre avisés els Bombers.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues del migdia. Davant la situació, i després que alguns alumnes manifestessin picor a causa de la descàrrega de l’extintor, els efectius d’emergències han recomanat desallotjar l’àrea afectada de l'Institut Vall de Llémena de manera preventiva.

Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha confirmat que la zona ja estava evacuada. Els efectius han ventilat l’aula i han realitzat les corresponents medicions, que han donat resultats correctes, segons ha informat el cos d’emergències. Un cop finalitzada la intervenció, els alumnes han pogut tornar a l’aula i els Bombers han retornat al parc.

