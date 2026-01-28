Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
Els Bombers han acudit al centre per valorar la situació
Ensurt aquest dimecres a l’institut de Sant Gregori arran d’un incident amb un extintor a l’interior del centre. L’extintor hauria estat obert i activat dins l’espai, fet que ha motivat que el centre avisés els Bombers.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues del migdia. Davant la situació, i després que alguns alumnes manifestessin picor a causa de la descàrrega de l’extintor, els efectius d’emergències han recomanat desallotjar l’àrea afectada de l'Institut Vall de Llémena de manera preventiva.
Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha confirmat que la zona ja estava evacuada. Els efectius han ventilat l’aula i han realitzat les corresponents medicions, que han donat resultats correctes, segons ha informat el cos d’emergències. Un cop finalitzada la intervenció, els alumnes han pogut tornar a l’aula i els Bombers han retornat al parc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima