Divisió al govern de Girona per la suspensió de llicències a botigues de cicloturisme
La vicealcaldessa, Gemma Geis, es mostra sorpresa davant del plantejament de Guanyem i critica que estiguin "retardant" una proposta de Junts per suspendre llicències a altres establiments
L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona (Guanyem, Junts i ERC) ha tornat a demostrar que no s'entén en tots els temes perquè la proposta de Guanyem de suspendre llicències a botigues de cicloturisme no ha agradat a Junts. La vicealcaldessa, Gemma Geis, i que porta l'àrea de Promoció Econòmica, s'ha mostrat "sorpresa" pel plantejament perquè ha assegurat que des de "fa mesos" el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, i ella mateixa treballen per suspendre llicències a altres establiments. És el cas dels supermercats 24 hores, les botigues d'ungles i els locals de xixa.
Geis no considera que Guanyem estigui "boicotejant" la proposta de Junts, però sí que "endarrereixen la mesura". "Són mesos que la ciutat està perdent l'oportunitat de sumar-se" a altres municipis que ja han suspès llicències a aquest tipus d'establiments. Per exemple, Figueres va plantejar suspendre l'obertura de nous supermercats 24 hores i negocis de menjar ràpid o manicura.
"El comerç demana prendre mesures d'aquest estil", també ha indicat la vicealcaldessa, que considera que "la majoria dels ciutadans entendria" que no es "poden equiparar" les botigues de bicicletes amb supermercats 24 hores o botigues de manicura. "No estan al mateix nivell", ha destacat. "Prohibir els negocis de cicloturisme no és posar ordre: és atacar un sector que genera activitat, ocupació i projecció internacional per a Girona", també ha etzibat a les xarxes socials.
"Perdent el temps"
La vicealcaldessa ha estat especialment crítica amb la proposta que la regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va donar a conèixer en una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM. La sorprèn que "s'hagin fet aquestes declaracions" i considera que s'està "perdent el temps", perquè Guanyem "ja sap quina és la nostra proposta".
De fet, Geis ha assegurat que ho va dir a l'alcalde, Lluc Salellas, fa uns dies: "cada dia que passa té un cost d'oportunitats important per a la ciutat i pel comerç". També ha remarcat que fa mesos que tenen "clara la proposta" i creu que "està encarrilada", però ha estat clar perquè apunta que "si posen sobre la taula les botigues de bicicletes no hi haurà acord".
Piulada de Joaquim Nadal
Per altra banda, l'exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, també ha dit la seva sobre la proposta per suspendre llicències a establiments cicloturístics. En una piulada a les xarxes socials ha indicat que "més valdria que les restriccions s’orientessin en altres direccions".
No és el primer cop que entre Guanyem i Junts hi ha discrepàncies respecte al cicloturisme i el turisme. El setembre de 2023, just a l'inici del mandat, Guanyem va veure amb bons ulls limitar els habitatges d'ús turístic, mentre que la posició de Junts era totalment oposada. Per altra banda, Geis també ha estat molt més contundent que Salellas a l'hora de condemnar les pintades que s'han fet en contra d'alguns negocis ubicats al Barri Vell.
