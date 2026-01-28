Els veïns del Barri Vell de Girona donen suport a la proposta de suspendre llicències a botigues de cicloturisme
Demanen ser part activa per elaborar aquesta mesura
L'Associació de Veïns del Barri Vell ha mostrat el seu suport a la proposta de Guanyem, que lidera el tripartit a l'Ajuntament amb Junts i ERC, de suspendre llicències a establiments de cicloturisme. Ho consideren una "eina necessària per protegir la vida al barri", al mateix temps que també apunten que se'n podrien suspendre d'altres "lligades exclusivament al turisme".
En un fil que publicat a les xarxes socials, l'associació lamenta que faci anys que "proliferen establiments pensats exclusivament per al turisme" i, en canvi, "desapareixen serveis i comerços de proximitat essencials per al veïnat". Asseguren que un barri "no és només un escenari bonic i de festivals", perquè també s'hi ha d'incloure "gent gran, famílies, infants, estudiants universitaris, relacions quotidianes i xarxa comunitària". "Sense això, el Barri Vell perd la seva ànima", indiquen.
"Ordenar l'activitat"
Els veïns remarquen que limitar les llicències "no vol dir aturar l'activitat econòmica", sinó que creuen que és "ordenar-la amb criteris socials, d’equilibri i de sostenibilitat urbana. Posen d'exemple els apartaments d'ús turístic. També destaquen que "cal prioritzar usos que mantinguin el barri viu tot l’any, no només de cara a un turisme intensiu que expulsa veïnat i encareix el dia a dia".
Finalment, demanen a l'Ajuntament poder ser "part activa" per elaborar aquesta proposta que, ara per ara, no compta amb el suport de tot l'equip de govern, ja que Junts s'hi ha oposat. Creuen que "el veïnat ha de ser escoltat quan es decideix el futur del seu barri". Tanquen la publicació indicant que "defensar el dret a viure al Barri Vell és defensar una ciutat més justa, habitable i cohesionada. Sense veïns, no hi ha barri".
