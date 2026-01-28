Ensurt en un bloc de pisos de Can Gibert del Pla per un incendi
Els Bombers hi han destinat quatre dotacions
Els Bombers han rebut de matinada l’avís d’un incendi en un bloc de pisos del barri de Can Gibert del Pla de Girona i s’hi han mobilitzat amb quatre dotacions, després de ser alertats de la presència de molt fum.
Un cop al lloc, han inspeccionat la zona i han comprovat que hi havia foc en un replà de la tercera planta. Han identificat el material que cremava —draps i roba dipositada al replà—, l’han extingit i en una vintena de minuts han donat el servei per finalitzat. El succés no ha deixat ferits ni més afectacions, informen els Bombers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)