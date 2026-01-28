Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt en un bloc de pisos de Can Gibert del Pla per un incendi

Els Bombers hi han destinat quatre dotacions

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombers han rebut de matinada l’avís d’un incendi en un bloc de pisos del barri de Can Gibert del Pla de Girona i s’hi han mobilitzat amb quatre dotacions, després de ser alertats de la presència de molt fum.

Un cop al lloc, han inspeccionat la zona i han comprovat que hi havia foc en un replà de la tercera planta. Han identificat el material que cremava —draps i roba dipositada al replà—, l’han extingit i en una vintena de minuts han donat el servei per finalitzat. El succés no ha deixat ferits ni més afectacions, informen els Bombers.

